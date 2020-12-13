13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегию развития дальнейшего сотрудничества обсудит молодежь Беларуси и России в Минске, сообщил заместитель министра образования Александр Кадлубай во время VIII Белорусско-российского молодежного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень приятно, что мы принимаем наших российских коллег в рамках VIII Белорусско-российского молодежного форума. Он у нас, несмотря на вызовы, которые в общество внесла пандемия, проходит в очном формате. Хотя необходимо отметить, что он проходит гибридно. В сентябре мы провели первую часть форума, где обсудили вопросы сохранения исторической памяти, приняли соответствующую резолюцию по преемственности исторической памяти и ее сохранению молодыми людьми. Это особенно знаково в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Второй этап молодежного форума проходит офлайн. На нем будут обсуждены не менее важные вопросы - реализация молодежных социальных проектов, социальной поддержки, а также волонтерство, трудоустройство", - рассказал Александр Кадлубай.

По его словам, график работы форума достаточно насыщенный. "Молодым людям двух стран есть о чем поговорить и что обсудить. Тем более что за предшествующие годы работы создана достаточно плотная гуманитарная платформа, которая включает в себя доступ к образованию, реализацию культурных и гуманитарных проектов между двумя странами. И сегодня все это будет обобщено. Будет также предложена стратегия развития дальнейшего сотрудничества в молодежной среде, - отметил замминистра. - Мы от форума ждем новых решений обозначенных задач. При этом в первую очередь нужно учитывать интересы молодых людей. Потому что им жить и строить Союзное государство".

VIII Белорусско-российский молодежный форум начал работу сегодня. Его вторая, очная часть объединила около 60 человек - представителей молодежных общественных объединений, органов государственной власти, министерств и ведомств, а также организаций - партнеров Беларуси и России.

Работа молодежного форума продлится по 15 декабря включительно. В частности, планируется обсудить темы поддержки молодежных лидеров как укрепление кадрового потенциала специалистов, работающих с молодежью, сотрудничества двух стран в развитии и поддержке волонтерства, трудоустройства молодежи и программ по ее поддержке. Также запланирована встреча участников форума с министром образования Беларуси Игорем Карпенко, министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым и председателем Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александром Шумилиным.

Сегодня участники форума планируют принять итоговую резолюцию. 14 декабря молодежь посетит Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" и храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, где состоится встреча с участниками международной акции "Во славу общей Победы". В заключительный день работы форума, 15 декабря, его участники присоединятся к республиканскому молодежному патриотическому проекту "Память сердца", возложат цветы к стеле "Минск - город-герой", зажгут лампады памяти. Затем в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны начнет работу дискуссионная площадка "Сохранение исторической памяти". Завершится работа форума встречей с членами Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Белорусско-российский молодежный форум проводится с 2013 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи и Национального совета молодежных и детских объединений России. Первый этап VIII Белорусско-российского молодежного форума состоялся в формате видеоконференции в рамках официальной программы VII Форума регионов Беларуси и России 25 сентября.-0-