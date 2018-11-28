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Стратегию устойчивого развития до 2035 года обсудят на национальном форуме по ЦУР в январе

Общество 28.11.2018 | 13:53
Фото из архива
Фото из архива

28 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Национальная стратегия устойчивого развития на период до 2035 года будет обсуждена на национальном форуме по ЦУР в январе 2019 года. Об этом сообщила сегодня в Бресте национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь занимает лидирующее положение в организации работы по достижению Целей устойчивого развития. Но мы понимаем, как важно выстроить работу на региональном уровне - не только областей, но и районов. Ориентируемся, что в конце января проведем национальный форум по ЦУР, где в том числе обсудим и национальную стратегию устойчивого развития до 2035 года, концепция которой разрабатывается. Для этого мы должны подвести промежуточные итоги, наметить приоритеты и акселераторы развития нашей страны", - сказала Марианна Щеткина.

Работу над концепцией стратегии до 2035 года возглавляет Министерство экономики. Сейчас программный документ находится на рассмотрении в Совете Республики.

В Бресте сегодня проходит первая в Беларуси встреча региональных групп по достижению ЦУР, в которой принимают участие представители всех областей и Минска. Участники мероприятия обменяются опытом работы, представят передовые инициативы, рассмотрят подходы к стратегическому планированию устойчивого развития на региональном уровне. "Сейчас все работают по-разному. Могу назвать три региона-лидера: Брестская и Могилевская области, Минск. Нам бы хотелось лучшие практики претворить в жизнь, чтобы выравнять регионы между собой. Это является обязательным условием для реализации Целей устойчивого развития", - подчеркнула национальный координатор по достижению ЦУР.

В стране активно разрабатываются государственные программы, направленные на достижение Целей устойчивого развития, подчеркнула постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий. "Беларусь очень хорошо организовала координацию работы по ЦУР. Сегодняшняя встреча касается работы на местном уровне. Мы уверены в том, что региональные администрации, госструктуры играют важную роль в процессе развития. Они определяют приоритеты, точки, в которых нужно укреплять работу. Повестка-2030 - это комплексный подход, который не только расставляет акценты роста в экономическом, экологическом, социальном направлениях, но и нацелен на то, чтобы все получали пользу в равной степени", - отметила она.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Повестка-2030 - это комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений. Все 17 Целей адаптируются и для Беларуси. Над этим работают национальный координатор по достижению ЦУР, Совет по устойчивому развитию (куда входят представители всех госорганов), партнерская и другие группы, гражданское общество и международные организации. Все их предложения будут отражены в Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года. Программные документы, законодательные акты также будут опираться на цели Повестки-2030.-0-

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Теги
Министерство экономики, Совет Республики, Щеткина
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