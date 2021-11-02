"Стрела" в период каникул уделит пристальное внимание соблюдению взрослыми и детьми ПДД

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальное подразделение ДПС "Стрела" МВД при несении службы на дорогах республики в период каникул уделит пристальное внимание соблюдению взрослыми и детьми ПДД, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
"Переходить проезжую часть можно только на разрешающий сигнал светофора. Перед тем, как перейти, необходимо убедиться, что все автомобили остановились. В темное время суток пешеходам нужно обозначить себя световозвращающими элементами", - рассказали в подразделении.
Водителям также стоит помнить о соблюдении правил дорожного движения при управлении транспортным средством. При перевозке детей необходимо использовать специальные удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка. Автолюбителей призывают соблюдать скоростной режим движения, быть предельно внимательными при движении в дворовых территориях, а также при проезде перекрестков и пешеходных переходов.
Сотрудники подразделения призвали родителей во время осенних каникул напомнить детям о правилах поведения вблизи дорог. "Уважаемые родители, будьте примером вашему ребенку и не забывайте, что их будущее в ваших руках", - подчеркнули в ведомстве.-0-