Стрелки сборной МВД победили в командном зачете на турнире по компакт-спортингу под Минском

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стрелки из сборной МВД одержали победу в командном зачете международного турнира по компакт-спортингу среди государственных органов, входящих в систему обеспечения национальной безопасности Беларуси, который проходил 5-7 июня под Минском, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МВД.

Серебро завоевали спортсмены Белорусского общества охотников и рыболовов, бронза на счету Государственного комитета судебных экспертиз.

По итогам финальных стрельб весь пьедестал остался за представителями милицейского ведомства. В личном первенстве чемпионский титул завоевал сотрудник Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД Юрий Бердник. Серебро и бронза - на счету представителей СПБТ "Алмаз".

Специальным призом в номинации "За волю к победе" отмечен начальник главного управления государственной службы охраны МВД Кыргызстана генерал-майор милиции Талантбек Исаев. Награду за спортивное долголетие получил начальник УВД Гродненской области генерал-майор милиции Вадим Синявский. Самую продолжительную стрелковую серию выдал Александр Домасевич из сборной МВД. Лучшим представителем судейского корпуса стал заместитель главного судьи турнира Александр Волков.

Соревнования проводились по официальным международным правилам в командном и личном зачете. Турнир проходил на полигоне стендовой стрельбы Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны Министерства внутренних дел (Минский район, деревня Горани).

Компакт-спортинг относится к числу самых зрелищных дисциплин стендовой стрельбы. Беларусь уже принимала чемпионат Европы по этому виду спорта, финал Кубка мира по стендовой стрельбе. Этот вид спорта включен в программу II Европейских игр.-0-