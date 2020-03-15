Строить арендное жилье в регионах нужно с учетом закрепления молодых специалистов - Микуленок

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строить арендное жилье в регионах нужно с учетом потребности, в том числе со стороны молодых специалистов, заявил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Надо определить в каждом регионе, для чего им это жилье. Если, например, для закрепления молодых специалистов, значит, регион должен сделать расчет, сколько этих молодых специалистов к нему придет, сколько им необходимо квартир, есть ли этот жилфонд в наличии или его надо строить. Это дело каждого региона, они определяются с этими объемами", - сказал Дмитрий Микуленок.

Вместе с тем, по его словам, закреплению молодых специалистов должны способствовать и сами предприятия. "Здесь чисто экономический расчет. Хочешь закрепить специалиста, значит, обеспечивай его жильем либо возможностью его построить. Строить ради стройки нет необходимости", - добавил он.

В Минске арендное жилье строится за счет денег, которые приносит аренда от уже построенного. "То есть там идет оборот. И строится на тот объем, эквивалентно которому приходят суммы", - пояснил министр.-0-