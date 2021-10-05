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05 октября 2021, 11:20

Строите жилье? На какую сумму можно рассчитывать, имея среднюю зарплату по стране

Не проходит и дня, чтобы эксперты не высказали мнения о ситуации на рынке недвижимости. Что будет со спросом к концу года? Как будут реагировать застройщики и продавцы "вторички"? Что будет с ценами? По правде сказать, все эти вопросы далеко не новы. Читать аналитику можно бесконечно, но, если необходимость в покупке или строительстве жилья все же есть, рано или поздно выбор сделать придется. И вот тут эксперты однозначно рекомендуют обратить внимание на строящееся жилье. Если собственных средств достаточно – в выборе вы не ограничены, ну а если планируете обратиться за финансированием в банк – рассмотрите жилье в рамках партнерских программ с застройщиками. Плюсы здесь очевидны – квартира "без истории", огромное количество вариантов по всей стране, длительные сроки кредитования и, наконец, главный плюс – пониженная процентная ставка за пользование кредитом в льготном периоде. Давайте разберемся, насколько кредит подойдет вам, и посчитаем, на какую сумму вы можете рассчитывать, имея среднюю заработную плату по стране. А еще рассмотрим варианты с поручительством и ипотекой.

Сегодня на рынке кредитования строящейся недвижимости интересные условия предлагает Белинвестбанк по продукту "Недвижимость от партнера". Это эффективный инструмент строительства или покупки жилья для тех, кто не является "очередником" или не имеет достаточного количества сбережений. Кредит относительно новый, он появился на рынке чуть более года назад. Однако за это время успел отлично себя зарекомендовать. Если за июль-декабрь 2020-го данным продуктом воспользовались всего порядка 600 клиентов, то в текущем году цифры кратно увеличились. За 8 месяцев 2021 года счастливыми обладателями недвижимости при поддержке банка стали 2 000 человек.

Банк работает исключительно с проверенными партнерами. На сегодняшний день заключено 50 соглашений о сотрудничестве со строительными организациями во всех регионах страны. Среди застройщиков:

· ОДО "Айрон";

· ООО "Стройформула";

· ООО "Астодевелопмент" и его дочерние организации ООО "Зеленая гавань" и ООО "Алмари";

· ОАО "Гомельский домостроительный комбинат" и многие другие.

Кроме широкой возможности выбора застройщика привлекает и процентная ставка по кредиту. В льготном периоде в зависимости от застройщика и программы размер процентной ставки может составлять от 9,36 % (0,913 СКО*) до 15,22 % (1,485 СКО). Продолжительность льготного периода – 12 или 24 месяца. По его истечении процентная ставка за пользование кредитом составит 18,23 % (1,779 СКО).

Средства на финансирование недвижимости в рамках "Недвижимости от партнера" предоставляются на длительный срок – 10 или 20 лет. Это делает кредит еще более привлекательным и комфортным для заявителя.

Еще один неоспоримый бонус – участие собственными средствами всего 10 % от стоимости кредитуемой недвижимости. Это значит, что банк может выдать до 90 % от стоимости жилья.

А вот размер максимальной суммы будет зависеть от кредитоспособности заявителя и платежеспособности поручителя или поручителей.

Считаем, на какую сумму можно рассчитывать и сколько платить за кредит

Например, вы собираетесь приобрести жилье в Минске. Это 1-комнатная квартира площадью 30 метров и примерной стоимостью 81 000 белорусских рублей (из расчета 2 700 белорусских рублей за квадрат).

Имея среднюю по стране заработную плату – около 1 500 белорусских рублей в месяц, сумма возможного кредита составит 42 000 белорусских рублей (при условии, что у вас нет иных кредитов, исполнительных листов и несовершеннолетних детей). Этой суммы не хватит, но при оценке вашей кредитоспособности банк может учитывать совокупный доход близких родственников, например, супруга или супруги, отца или матери. Если они имеют аналогичную заработную плату, вы уже можете рассчитывать на общую сумму кредита в размере 72 900 белорусских рублей, что составляет 90 % от стоимости квартиры.

Срок кредитования составит 20 лет, льготный период – 12 месяцев, процентная ставка в льготном периоде – 12,87 %, после его окончания – 18,23 %.

Максимальным платеж по такому кредиту будет в первые месяцы погашения и в дальнейшем станет уменьшаться. Итак, если в ноябре 2021 года сумма выплат по кредиту составит 1 100,82 белорусских рубля, то в ноябре 2040 года – 355 белорусских рублей. Естественно, кредит можно погасить и досрочно, причем без штрафных санкций.

Также в качестве способа обеспечения исполнения обязательств может выступать ипотека кредитуемого объекта недвижимости.

Ограничений в оформлении кредита в целом не так уж много. Заявителем (поручителем) может быть клиент, являющийся гражданином Республики Беларусь, имеющий официально подтвержденный постоянный доход на территории Республики Беларусь, при условии, что возраст заявителя (поручителя) на момент возврата (погашения) кредита будет составлять не более 70 лет.

И еще один плюс – построить жилье можно в любом регионе Беларуси. Так, например, в Минске или Минской области на выбор предлагается более 35 вариантов застройщиков, в регионах – 15. С полным списком предложений от застройщиков можно ознакомиться по ссылке, выбрав необходимый вам регион.

Остались вопросы? Получить подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете:

· по телефонам Контакт-центра 146 и 8 (017) 239-02-39;

· с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка;

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Процентные ставки и расчет сумм приведены на 04.10.2021 г.
Процентные ставки и расчет сумм приведены на 04.10.2021 г.

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