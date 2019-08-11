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Строительная отрасль Беларуси обеспечит ввод в 2019 году 4 млн кв.м жилья - Кухарев

Общество 11.08.2019 | 19:54

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительная отрасль Беларуси обеспечит ввод в 2019 году 4 млн кв.м жилья, из которых с государственной поддержкой - 1 млн 60 тыс. кв.м. Соответствующие планы, предусмотренные постановлением Совета Министров от 29 декабря 2018 года №987, в эфире телеканала СТВ подтвердил вице-премьер Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА.

"Мы делаем серьезный упор на развитие индивидуального жилья, панельного домостроения, - отметил вице-премьер. - Что касается господдержки, то ее уровень снижать не собираемся", - сказал вице-премьер.

"Критерии (получения господдержки. – Прим. БЕЛТА) прописаны законодательно. Недавно внесены изменения в указ №240, которым расширен перечень граждан, которые могут получать господдержку. Государство будет поддерживать граждан, создавать условия для строительства жилья", - подчеркнул Владимир Кухарев.

По данным Минстройархитектуры, в январе-июне 2019 года в Беларуси построено более 1,7 млн кв.м жилья. Из них для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, - более 635 тыс. кв.м, в том числе почти 440 тыс. кв.м для осуществляющих строительство с использованием государственной поддержки. Для многодетных семей построено 3049 квартир. К концу 2019 года стоит задача возвести для этой категории граждан 12 тыс. квартир.

Вице-премьер также рассказал о планах постепенно увеличивать строительство арендного жилья. В частности Директивой № 8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли" предусмотрен ввод в эксплуатацию не менее 135 тыс. кв.м такого жилья в год, в том числе строящегося за счет республиканского и местных бюджетов - не менее 90 тыс. кв.м. "Мы, конечно, видим, что арендное жилье востребовано, и принимаем все усилия, в том числе по созданию условий для предприятий и организаций, чтобы они строили жилье для своих работников, - сказал он. - Бюджетная составляющая - это хорошо. Но сегодня и предприятия в состоянии если не целиком строить дом, то, по крайней мере, создавать кооперативы и вместе с несколькими предприятиями строить для своих работников. Мы работаем в этом направлении и будем увеличивать строительство арендного жилья".-0-

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Теги
господдержка, жилье, строительство
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