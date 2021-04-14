Строительная отрасль. Без права на локдаун - комментарий

Круглый стол прошел в пресс-центре БЕЛТА совместно с газетой "7 дней". Как COVID-19 повлиял на результаты деятельности строителей? Учитывая тот факт, что страна не вводила локдаун - не останавливала предприятия, можно ли уже говорить о том, что мы освоились и научились жить и работать в условиях пандемии? Вот что об этом рассказали ведущие эксперты страны.

Жилье - опережающими темпами

Вадим Кривецкий: "Ситуация в строительном комплексе страны контролируемая. Все организации работают в штатном режиме - без перебоев. Несмотря на снижение инвестиционной активности как внутри страны, так и за ее пределами, в 2020-м прирост строительно-монтажных работ составил 101,4%, при этом их доля в общем объеме инвестиций достигла 53,3% (в 2019 году - 49,6%). Введены в строй Белорусская АЭС, новые станции Минского метрополитена. Продолжилась реконструкция Старого замка в Гродно, Полоцкого путепровода в Витебске, возведение многопрофильного медицинского комплекса в Бресте, Центральной городской поликлиники в Гомеле и т. д. При этом полностью выполнена программа жилищного строительства. Зарплата выплачивалась вовремя. То есть все строилось и вводилось согласно принятым планам".

Александр Авраменко: "Люди, стоящие в очереди для улучшения жилищных условий, есть пандемия или ее нет, хотят въехать в собственные квартиры. Те, кто их строит, также заинтересованы получать зарплату, кормить свои семьи. Наши работники трудятся большей частью на свежем воздухе, где нет такой скученности, болели мало даже в это непростое время. Пандемия если и повлияла на темпы строительства жилья в стране, то только положительно: мы опережаем темпы роста объемов предыдущих лет. В первом квартале 2021-го вместо запланированных 692 тыс. кв.м жилья построили 1,074 млн кв.м, в том числе с господдержкой - 271 тыс. кв. м - также больше, более четверти годового плана".

Лидирующее место по вводу всего жилья занимает Минск (почти 43% годового плана), Гродненская область - 33,8%, Брестская - 29,9%. По "квадратам", которые возводятся с господдержкой, впереди Гродненская (61%) и Брестская области (38%).

Столица и здоровье страны

"Отщипнуть" часть бюджета для здоровья - это важно, в чем убеждает стратегия столицы, решающей первоочередной вопрос пандемии - оказание медицинской помощи как минчанам, так и жителям всей страны. Ведь именно в Минске находится ряд важнейших медучреждений, оказывающих помощь всему населению республики.

Денис Никитин: "Безусловно, пандемия сказалась на выборе приоритетов. В 2020 году мы уделяли большое внимание здравоохранению. Если в 2019 году в Минске в стадии проектирования и строительства находилось 27 объектов здравоохранения и на эти цели было направлено из столичного бюджета Br100 млн, то в 2020-м город уже финансировал 36 таких проектов, на что было выделено в 2 раза больше средств - Br200 млн. При этом в каждом районе столицы установлены компьютерные томографы. Да, приходилось "отщипывать" средства от ряда объектов, в том числе инженерно-транспортной инфраструктуры к жилым застройкам, и перенаправлять их на особо ценные, важные для здоровья населения цели. А вот планы по вводу квадратных метров для горожан Минском были выполнены в полном объеме. В 2020 году при задании 630 тыс. кв.м в столице ввели 700 тыс. кв.м жилья (111% от плана), из которых 127,5 тыс. кв.м - с господдержкой. Задание на этот год - 600 тыс. кв.м. За перый квартал построено 260 тыс. кв.м (43% от годового задания). В настоящее время нет проблем с финансированием домов с господдержкой. Ряд столичных очередников решат свой квартирный вопрос, переехав в города-спутники. Для них в Смолевичах в 2020 году начали строить два дома, до конца года приступят еще к девяти, а также к возведению детского сада. Пандемия и холодная зима "не выбили из седла" и строителей Минской области".

Ольга Кузнецова: "Переориентация прошла очень быстро. Хорошо, что не было тотального закрытия предприятий. Да, люди болели, но мы работаем вахтовым методом, поэтому, где это было нужно, специалисты заменяли друг друга, кто-то увеличивал нагрузку, но объемы работ не упали, остановок не было. Правда, иногда случались незначительные задержки из-за поставок российской комплектации - систем вентиляционного фасада. Однако это не сказалось на сроках ввода в эксплуатацию. То есть в 2020 году сохранилась общая динамика объема подрядных работ, хотя несколько снизились объемы у ИП, но не исключено, что у них были контракты за пределами страны. Вместе с тем начисленная заработная плата за 2020 год составила Br1460, в то время как в 2019 году - Br1201,2. Стройкой в области занимается более 2,5 тыс. юридических лиц и более 4,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. Общая численностью работающих - порядка 21 тыс. человек. Кстати, зима для нас не препятствие. Современные технологии позволяют возводить города и на Крайнем Севере. Например, бетонные работы при внесении определенных добавок можем вести при 10-15 градусах мороза. Не упали в показателях и другие регионы".

Александр Шидловский: "Строительный комплекс Витебской области два последних года даже был на подъеме - во многом благодаря выполнению указа №506 "О развитии Оршанского района", а также заказам в агропромышленной и нефтехимической отраслях. В результате темп роста объемов строительно-монтажных работ в 2019 году составил 127%, а в 2020-м - 110,6%. Это один из самых высоких показателей в стране. В числе знаковых объектов - школа в Витебске, Полоцкий путепровод, в открытии которого принимал участие Президент. Все новостройки сдавались с опережением плана. Витебские организации не намерены сбавлять темпов строительства и далее, в том числе и жилищного - в первую очередь для граждан, стоящих на очереди нуждающихся в улучшении условий, а также домов из разряда социальных".

Арендных "квадратов" станет больше

Многим гражданам стран Западной Европы, да и других "продвинутых" государств проще и дешевле снимать квартиру, чем обзаводиться собственной. Министерство архитектуры и строительства вместе с законодателями намерены скорректировать правила игры на рынке арендного жилья, чтобы и в нашей стране его всем хватило.

Александр Авраменко: "Да, за рубежом никто давно не прикипает к частным - собственным стенам: и молодежь, и пенсионеры выбирают аренду. Мы - часть мирового сообщества и делаем шаги по дальнейшей интеграции в мировой рынок, в том числе через наращивание такого вида квадратных метров, которых бы хватало всем желающим - и очередникам, и тем, кто не стоит на очереди по улучшению жилищных условий, но хотел бы иметь свой угол. Создана рабочая группа по выработке комплексных подходов для создания условий по стимулированию и увеличению объемов строительства жилья различных категорий, а также вовлечению в оборот незаселенных жилых помещений (в том числе частных). Таким жильем предполагается обеспечивать не только состоящих на учете, но и других граждан".

Денис Никитин: "Планируем вводить в Минске ежегодно по одному арендному жилому дому. 31 марта сдан 244-квартирный такой дом в районе улиц Одоевского - Кириенко. В прошлом году начали еще один дом на 180 квартир в квартале улиц Шаранговича - Горецкого - Рафиева, который примет новоселов уже в 2023 году. Позднее город намерен за счет арендной платы эксплуатируемых квадратных метров такого статуса возводить в год один-два дома. Выходит, арендное - это "самовоспроизводящееся" жилье?"

Александр Авраменко: "Не совсем. Источников появления такого жилья несколько. Сегодня в основном это средства местных бюджетов, а также арендная плата уже эксплуатируемых домов этой категории. Третий источник - средства предприятий самой разной формы собственности, у которых, кстати, есть право после окончания строительства отказаться от аренды и просто его продать... Чтобы обеспечить рост количества арендного жилья, на данный момент распоряжением правительства запущен механизм корректировки соответствующего законодательства, в котором планируется предусмотреть экономические условия и механизмы, которые будут выгодны в первую очередь для граждан, нуждающихся в таком жилье, а также для государственных и частных инвесторов".

Ольга Кузнецова: "Хочу уточнить, ранее 90% арендной платы шло на возведение новых арендных квадратных метров и 10% - на ремонт квартир и домов, включенных в фонд арендного жилья в установленном порядке (это ранее могли быть государственные неприватизированные квартиры, съемщики которых умерли, либо других категорий). Теперь порядок распределения изменился: возможно направление до 40% средств, полученных от предоставления арендного жилья, на ремонт высвободившегося. Жизнь не стоит на месте: чем больше новых квартир - тем больше счастливых людей!"

Китайские дома для белорусов

Сотни счастливых соотечественников проживают в многоэтажных социальных домах, построенных на деньги Китайской Народной Республики. Как сказалась пандемия на появлении новых "китайских" домов?

Александр Авраменко: "Беларусь и Китай приступают к третьему этапу технической помощи, предназначенной для строительства социального жилья. В ходе первого ее этапа построено 1432 социальные квартиры, а это 16 многоэтажных домов общей площадью чуть более 80 тыс. кв.м. Четыре из них - в Брестской области, два дома - в Витебской, шесть - в Гомельской, один - в Гродненской, три - в Могилевской. Второй этап - это еще 22 многоэтажки площадью около 118 тыс. кв.м на 1854 квартиры. В Брестской - три дома, в Гродненской - два, в Витебской - четыре, в Гомельской - шесть, в Могилевской и Минской - по три и в столице - один дом".

Александр Шидловский: "В 2018-2019 годах благодаря финансовой помощи Китая квартиры в социальных домах Витебской области получили малоимущие и другие категории граждан в Витебске, Орше, Полоцке, Лепеле, Новополоцке. Новые социальные дома в ближайшее время будут построены с технической помощью Китая в Новолукомле, Сенно, Толочине, Докшицах, Орше".

Александр Авраменко: "К сожалению, пандемия внесла некоторые коррективы в реализацию программы китайско-белорусского сотрудничества. Из-за невозможности личного присутствия представителя китайского правительства тормозится подписание соглашения по реализации третьего этапа. Ожидаем, что вскоре все разрешится и будет определен китайский генподрядчик по ведению надзора, контроля по управлению проектом. Уверены, что и третий этап дружеской помощи по финансированию новых социальных домов будет реализован не менее успешно, чем два предыдущих. Кстати, если в качестве генподрядчика "китайских домов" идут представители КНР, то на их строительство, условно говоря, с ломом и мастерком придут наши - белорусы. И возводиться они будут из отечественных материалов. Новостройки появятся уже в этом году, а сдать их планируем в 2022-м. Готовьтесь, новоселы!"

Экспорт: выгода открывает границы

Стратегию продаж отрасли на внешних рынках будут определять холдинги государственного статуса, а также их диверсификация.

Вадим Кривецкий: "В 2020 году за рубежом мы активно строили в Российской Федерации. И хотя соседи вводили ограничения на передвижение через границу, когда дело касалось взаимной выгоды, а именно допуска строителей и промышленных материалов, проблем не было ни с пропуском людей, ни с доставкой грузов. Наши организации быстро переориентировались - наладили работу в новых условиях, практически все задачи были выполнены. Динамика экспорта СМР за 8 месяцев 2020 года положительная - плюс 12,6%. Меры по поддержке субъектов хозяйствования позволили сгладить издержки, которые они понесли из-за пандемии".

Игорь Бука: "Пандемия "откорректировала" экспорт продукции по ряду позиций. Да, поставки несколько снизились, не дотянув до уровня 2019-го, тем не менее по отдельным товарам, например цементу, сработали в плюс (темп больше 100%). Дело в том, что все три завода, выпускающие этот вид продукции, за рубеж шли, что называется, единым фронтом, объединившись в холдинг - Белорусскую цементную компанию, куда вошли и их филиалы: практически все заводы ЖБИ, изготовители блоков из ячеистого бетона. Управляющая компания взяла на себя работу по сопровождению продукции, ее реализации и открытию новых рынков. Сегодня холдинг формирует новую пятилетнюю стратегию с учетом пандемии, учитывающую фактор закрытия границ и другие виды ограничений, главное из которых - падение объемов строительных работ во многих странах мира.

Оценив преимущества работы коллег в одной связке, недавно в Белорусский стекольный холдинг объединились субъекты хозяйствования стекольной промышленности: ОАО "Стеклозавод "Неман", ОАО "Гродненский стеклозавод", ОАО "Гомельстекло" и ОАО "Белмедстекло". Это обеспечит им проведение общей закупочной, сбытовой и производственной политики, оптимизацию кадрового состава, консолидацию усилий по снижению обязательств перед кредиторами. Как показывает мировой опыт, к предложениям государственных холдингов прислушиваются с большим вниманием - как в стране, так и за рубежом.

Дан приказ ему: на Запад!

Игорь Бука: "Укрепляя свои позиции на российском направлении, в ближайшие пять лет основным вектором экспортной стратегии будет освоение западного рынка, имеющего огромный потенциал. Диверсификация продаж уже дает свои результаты. Если еще недавно Россия занимала 90% экспорта поставок цемента, то сегодня Польша и страны Балтии стали вторым рынком после Российской Федерации, пропорции поставок на Восток и Запад - 60/40. Уже есть предложения от новых крупных европейских компаний-потребителей о поставке им наших товаров. В первую очередь их интересует цемент. И хотя у них стройка немного приостановилась, но, учитывая значительные масштабы проектов, ЕС берет наш цемент. Мы рассчитываем и на украинский рынок, однако пока там мало перспектив. Из-за сильного лобби местного бизнеса в правительстве южных соседей в 2019-м введены антидемпинговые пошлины на российские, белорусские и молдавские цемент и клинкер, а в 2020-м еще и пошлины на блоки из ячеистого бетона белорусского производства".

Вадим Кривецкий: "И все же российский вектор остается для нас приоритетным. В нынешнем году ожидаем результатов не ниже "доковидных" лет. Наши люди продолжают трудиться на возведении двух школ и детского сада в Ленинградской области. На 2021-2022 годы белорусские каменщики, бетонщики, маляры и работники других специальностей начнут освоение новых объектов в Калужской области, программа сотрудничества с которой была не так давно подписана. Прорабатываются новые возможности сотрудничества с соседними областями Российской Федерации - Псковской и Брянской, где наших специалистов хорошо знают".

Тамара МАРКИНА, Вадим БАННЫЙ,

газета "7 дней".-0-