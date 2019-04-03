Строительство "Белорусского квартала" в Санкт-Петербурге завершат в 2024 году

3 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Строительство "Белорусского квартала" в Санкт-Петербурге планируется полностью завершить в 2024 году. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга, сообщает БЕЛТА.

"Фонд капитального строительства и реконструкции подготовил и опубликовал совместно с Комитетом государственного заказа конкурсные процедуры на выполнение проектных работ по пяти жилым домам, двум детским садам и школе, входящим в состав "Белорусского квартала", который планируется построить в Калининском районе Санкт-Петербурга. Подрядные организации будут определены в течение месяца", - говорится в сообщении.

Начальная цена проектирования жилых домов составила 236,7 млн российских рублей со сроком завершения работ до ноября 2020 года. Проектирование двух детских садов не менее чем на 200 мест каждый и школы на 1474 учащихся - 21,9 млн российских рублей и 31,3 млн российских рублей соответственно. Сроки окончания проектирования социальных объектов - июнь 2020 года. Также в ближайшее время планируется объявить конкурсную процедуру на проектирование поликлиники на 500 посещений в смену.

"Строительство "симметричных" кварталов в Минске и Петербурге реализуется в соответствии с принятыми в октябре 2016 года решениями Совета делового сотрудничества, - напомнили в городской администрации. - Проектирование и строительство обоих кварталов осуществляется за счет бюджетных средств, при этом в рамках соблюдения принципа "симметричности", концепция квартала в Минске разработана архитектурными бюро Петербурга, а "Белорусского квартала" - архитекторами Минска. Завершение реализации всего проекта намечено на 2024 год".-0-