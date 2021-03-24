Строительство и робототехника - Борисовский политехнический колледж открывает новые специальности

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом 2021/2022 учебном году в филиале Белорусского национального технического университета "Борисовский государственный политехнический колледж" начнется подготовка по двум новым специальностям - "промышленное и гражданское строительство" и "промышленные роботы и робототехнические комплексы" - на уровне среднего специального образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Приоритетами развития Минской области и города Борисова на ближайшие годы являются создание новых производств, расширение уже существующих, увеличение объемов гражданского строительства, что потребует дополнительного количества специалистов для строительных организаций. Поэтому в филиале БНТУ "Борисовский государственный политехнический колледж" было принято решение об открытии новой специальности "промышленное и гражданское строительство", по окончании которой выпускники получат квалификацию "техник-строитель". Обучение на специальности будет осуществляться по дневной форме получения образования на основе общего базового образования на бюджетной основе. Срок обучения будет составлять 3 года 6 месяцев", - рассказали в пресс-службе.

Техник-строитель может работать в строительно-монтажных и проектных организациях, ремонтно-эксплуатационных объединениях, службах капитального строительства и проектно-сметной документации. По окончании учебного заведения выпускники имеют возможность продолжить образование в Белорусском национальном техническом университете по сокращенной заочной форме обучения по специальности "промышленное и гражданское строительство" на строительном факультете.

Выпускнику специальности "промышленные роботы и робототехнические комплексы" будет присваиваться квалификация "техник-электромеханик". Также освоение содержания образовательной программы среднего специального образования обеспечивает получение квалификации рабочего по шести профессиям. Обучение будет осуществляться по дневной форме получения образования на основе общего базового образования на бюджетной основе. Срок обучения - 3 года 7 месяцев.

"Робототехника на отечественных предприятиях широко используется прежде всего в сварке, окраске, сборке, технологиях поверхностного монтажа радиоэлектронных компонентов. Как правило, это организации машиностроительной, приборостроительной, оборонной отрасли. В обязанности техников-электромехаников роботизированного производства входит сборка, техническое обслуживание и ремонт манипуляторов и промышленных роботов, участие в испытаниях и внедрении нового технологического оборудования. По окончании учебного заведения выпускники имеют возможность продолжить образование в Белорусском национальном техническом университете", - добавили в вузе.

Сегодня в Борисовском государственном политехническом колледже ведется подготовка учащихся по десяти специальностям по дневной и заочной формам получения среднего специального образования.-0-