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26 октября 2021, 09:00

Строительство Minsk World идет ударными темпами! Жильцы дома "Каир" уже получили ключи!

Новоселье – всегда приятное событие! Особенно если это новоселье в многофункциональном комплексе Minsk World! В этом году тысячи клиентов стали обладателями комфортной недвижимости в новом молодом районе, среди них и будущие жильцы дома "Каир" в квартале "Африка". Стильная новостройка распахнула двери перед новоселами накануне.

Строительство комплекса идет ударными темпами! Поторопитесь, если хотите стать владельцем недвижимости в одной из новостроек Minsk World! Обращайтесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. А лучше приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Квартал "Африка", где находится дом "Каир" , расположился сразу за зданием бывшего аэропорта. Именно поэтому первое преимущество, которое отмечают все жильцы – транспортная доступность. Отсюда в любую точку города будет одинаково удобно добираться на наземном транспорте, метро и на машине.

Так выглядит яркий дом "Каир"
Так выглядит яркий дом "Каир"

Клиенты Валерия и Егор учитывали этот факт, когда выбирали недвижимость в Minsk World. Также для пары было важно наличие школ и детских садов, поликлиник и магазинов. Все эти объекты запроектированы в комплексе, а детский сад появится прямо в квартале "Африка".

Клиенты Егор и Валерия
Клиенты Егор и Валерия

Ребята уверены, что со временем район будет еще больше заселяться и оживать и скоро станет настоящим "городом в городе". Через дорогу появится парк, в пешей доступности – Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним.

Так будет выглядеть Деловой квартал МФЦ…
Так будет выглядеть Деловой квартал МФЦ…
... и ТРЦ рядом с ним
... и ТРЦ рядом с ним

"В нашей новенькой квартире – все отлично, никаких нареканий или замечаний. Можно начинать планировать ремонт", - улыбнулся Егор.

Новый дом для новой счастливой жизни!
Новый дом для новой счастливой жизни!

Для приобретения собственного жилья клиенты воспользовались акцией для медиков, сотрудников сферы образования и IT. Получилось выгодно.

"У нас очень удобные условия: осталось семь лет беспроцентной рассрочки. По нашим подсчетам ежемесячные выплаты составляют столько, сколько бы мы платили за съемную квартиру. Лучше купить новостройку, чем снимать. Если человек работает, он может себе это позволить ", - поделилась своими размышлениями Валерия.

И с этим не поспоришь!

На входе дом охраняет грозный лев
На входе дом охраняет грозный лев

Клиентка Наталья тоже оценила выгодные условия покупки и расположение дома "Каир". Она приобрела здесь недвижимость для себя, чтобы вторую подарить детям. Брала рассрочку, так как это один из самых комфортных способов оплаты.

Клиентка Наталья довольна своим выбором
Клиентка Наталья довольна своим выбором

"Это шикарное место - близко от центра города. Все продумано грамотно и четко. Мне понравилась планировка и оформление дома, красиво и стильно" , - рассказала она про свои первые впечатления.

Теперь в планах – "обустраивать свое гнездышко".

В лобби дома "Каир" очень уютно!
В лобби дома "Каир" очень уютно!
Здесь хочется находиться
Здесь хочется находиться

Женщина призналась, что любимые многими окна в пол – для нее не очень привычный формат, но отметила, что благодаря этому решению в комнате на солнечной стороне будет много света.

Наталья – баскетболистка, поэтому не могла обойти вниманием классные спортивные площадки в квартале "Африка".

Вот так выглядит баскетбольная площадка в квартале "Африка"
Вот так выглядит баскетбольная площадка в квартале "Африка"
Современные площадки понравятся детям и взрослым
Современные площадки понравятся детям и взрослым

"Сплю и вижу, как будут играть здесь на баскетбольной площадке", - добавила она.

На днях в Minsk World произошло еще одно знаменательное событие – приемка дома "Вильнюс" в квартале "Северная Европа". Правда, пока предварительная, но на первое впечатление это никак не повлияло!

Посмотреть на новую недвижимость приходят всей семьей
Посмотреть на новую недвижимость приходят всей семьей

Новостройка "Вильнюс" - один из высотных акцентов квартала "Северная Европа". Будущие жители уже успели оценить и транспортную доступность, и насыщенную социальную инфраструктуру.

"Район новый, тихий, спокойный. Здесь есть все, что нужно молодой семье: новая ветка метро, магазин, детский сад, удобный выезд на МКАД" , - поделилась впечатлениями клиентка Алина.

Алина оценила инфраструктуру квартала и комплекса
Алина оценила инфраструктуру квартала и комплекса

Квартал "Северная Европа" действительно будет хорошо благоустроен. Рядом с домом "Вильнюс" появятся сразу две поликлиники: детская и взрослая. Здесь же запроектирован детский сад. В нескольких минутах ходьбы расположится парк, Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр. Там же откроется станция метро "Аэродромная", так что добираться до центра будет максимально удобно.

Жить в квартире с панорамными окнами – мечта многих
Жить в квартире с панорамными окнами – мечта многих

Алина призналась, что всегда мечтала жить в квартире с панорамными окнами и мечта, наконец, сбылась.

"В доме красивый интерьер, здесь приятно находиться", - поделилась она впечатлениями. Теперь дело за малым – дождаться окончательной приемки и можно начинать ремонт!

В лобби дома Вильнюс атмосфера европейского города
В лобби дома Вильнюс атмосфера европейского города
В каждом лобби есть санитарная комната с пеленальным столиком
В каждом лобби есть санитарная комната с пеленальным столиком

"Оптимальным" считает расположение многофункционального комплекса Minsk World и клиент Владислав. Он живет недалеко, поэтому и выбрал этот район.

Клиенту Владиславу все понравилось
Клиенту Владиславу все понравилось

"Когда все застроится, я думаю, инфраструктура здесь будет первоклассная" , - уверен он.

Еще один пунктик, на который мужчина обращал внимание при выборе недвижимости – дизайнерские лобби.

"И в "Минск Мире", и в "Маяке Минска" подъезды достаточно современные и интересные. Это привлекает внимание", - добавил Владислав.

За окнами новоселов ждут шикарные пейзажи
За окнами новоселов ждут шикарные пейзажи

Чтобы приобрести недвижимость в кварталах "Северная Европа", "Африка" или любом другом квартале многофункционального комплекса Minsk World, обращайтесь к нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

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Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни!

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