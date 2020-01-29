29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство нового терминала в Национальном аэропорту Минск планируется начать в 2021 году. Об этом в интервью газете "Рэспублiка" рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, сообщает БЕЛТА.

Министр отметил, что в этом году начнется реализация проекта по организации железнодорожного сообщения между Минском и Национальным аэропортом (речь о запуске аэроэкспресса), который тесно связан с перспективами дальнейшего развития аэропорта. В первую очередь - со строительством нового терминала.

"Действующий терминал рассчитан на 7 млн пассажиров. При существующей динамике роста пассажирооборота к 2022 году мы упремся в потолок. Поэтому и ставим себе задачу в 2021 году приступить к строительству нового терминала", - сказал Алексей Авраменко. По его словам, в настоящее время идет прединвестиционная разработка проекта. Предстоит определиться, на сколько пассажиров будет рассчитан терминал, как должен выглядеть. Очень важный элемент - его стыковка с аэроэкспрессом, поскольку схема комфортного приезда пассажиров и передвижения их внутри аэропорта должна быть увязана.

"Мы должны подойти взвешенно к этому проекту: чтобы все не только красиво смотрелось, но было функционально и удобно для пассажиров", - подчеркнул министр.

Алексей Авраменко уточнил, что к 1 сентября должны быть подготовлены все проектные решения по аэроэкспрессу. "Сейчас идет разработка всей проектной документации, параллельно ведем переговоры с банками о привлечении финансирования и выстраивании финансовой схемы этого проекта. Участие в нем могут принять такие финансовые институты, как Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк. Также мы привлекаем Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, - рассказал глава Минтранса. - Наша задача - определиться, с каким банком работать".

Кстати, это вполне может быть и пул банков. "Планируем в марте-апреле показать нашим коллегам обоснование инвестиций. Оно будет касаться аэроэкспресса, но там уже должны присутствовать элементы нового терминала. Если пассажиропоток будет расти такими темпами, как сейчас, то через какое-то время нам снова придется задуматься о расширении терминалов. Для этого у нас уже сейчас должна быть общая концепция развития территории аэропорта", - резюмировал Алексей Авраменко.-0-