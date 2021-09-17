Строительство симуляционного центра при БелМАПО завершат в первом квартале 2022 года

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство симуляционного центра при Белорусской медицинской академии последипломного образования завершат в первом квартале 2022 года, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на встрече со студентами Белорусского государственного медицинского университета, передает корреспондент БЕЛТА.

Этот центр на улице П.Бровки в Минске станет одним из лучших в республике, где можно будет отрабатывать сложные, критические ситуации, с которыми сталкиваются медики. "Тот, кто захочет получить те или иные умения, квалификацию, смогут это сделать там, получая образование в рамках постдипломной подготовки", - сказал Дмитрий Пиневич.

Он также затронул тему резидентуры. На первом этапе она вводится только по 27 специальностям, в том числе кардиохирургии, трансплантологии, и будет длиться 2-3 года в зависимости от того, очное или очно-заочное обучение.-0-