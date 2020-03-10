Стройплощадки в Беларуси оборудуют системами видеонаблюдения

10 марта, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси для улучшения контроля за строительными площадками планируется установка на них видеокамер. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела охраны труда, санитарии и экологии управления бизнес-планирования, экономики и охраны труда главного управления строительства Министерства архитектуры и строительства Эдуард Халецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Строительные площадки являются объектом повышенной опасности. Это сложная структура, где обстановка меняется ежечасно. Без слаженной работы коллектива, четкого руководства возникают различные недостатки. Больше внимания строительным объектам должны уделять заказчики и генподрядчики, не нужно полагаться только на производителя работ. В Минстройархитектуры проводится целенаправленная работа по созданию безопасных условий труда для работающих и недопущению производственного травматизма. Так, для улучшения контроля планируется установка на стройплощадках видеокамер", - отметил начальник отдела. На некоторых площадках уже есть такая практика. Это позволяет ужесточить трудовую дисциплину, повысить уровень ответственности за соблюдением правил на объектах.

Кроме того, принимаются меры по повышению культуры производства работ. От этого зависит и безопасность людей, и соблюдение технологии.

По данным начальника отдела, в 2018 году травмы получили 33 строителя, в 2019 году - 23. Основным травмирующим фактором является падение работников с различной высоты.

В организациях Минстройархитектуры постоянно проводятся семинары по вопросам охраны труда, где рассматривается весь комплекс вопросов по недопущению производственного травматизма, улучшению условий труда работающих и поддержанию порядка на строительных площадках, повышению трудовой и производственной дисциплины.-0-