Стройпредприятия Беларуси будут проводить прямые телефонные линии с населением постоянно

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведомственные Минстройархитектуры предприятия строительной отрасли будут проводить прямые телефонные линии с населением на постоянной основе. Такую задачу перед руководителями поставил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на коллегии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Руководитель министерства поручил руководителям подведомственных организаций наладить конструктивный диалог с населением. Он подчеркнул, что у граждан должна быть возможность дозвониться до директоров и их заместителей, чтобы задать волнующие их вопросы. "Эту работу нужно максимально активизировать. Информацию о прямых телефонных линиях необходимо разместить на официальных сайтах предприятий, в местных средствах массовой информации. Вы должны наравне с органами государственной власти слышать предложения, пожелания и вопросы граждан, оказывать всяческое содействие в их разрешении", - подчеркнул Руслан Пархамович.

На коллегии в том числе был рассмотрен вопрос о работе Минстройархитектуры с обращениями граждан в первом полугодии 2020-го. Согласно предоставленной информации, в январе-июне текущего года в ведомство поступило 1084 обращения граждан, юрлиц и индивидуальных предпринимателей, что на 9,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Непосредственно от граждан поступило 968 обращений, из них 30 коллективных. Юридические лица и индивидуальные предприниматели направили 116 обращений. По-прежнему наибольшее число обращений поступает в министерство от минчан - 407, или 36,7% от общего количества, наименьшее - из-за пределов республики (11, или 1%).

В пресс-службе отметили, что граждане все активнее используют для подачи обращений электронные каналы связи. Так, через интернет-приемную, размещенную на официальном сайте министерства, получено 772 обращения, или 71,2% от общего числа. В январе-июне 2019 года количество таких обращений составляло 64,8%.

Большинство обращений касались вопросов проектирования и соблюдения требований технических нормативных правовых актов, государственной поддержки граждан при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений, кредитов, субсидий и льгот, а также жилищного строительства. Вместе с тем около трети обращений, поступающих в Минстройархитектуры, требуют дальнейшей переадресации, что говорит о низкой информированности граждан и юридических лиц о распределении функций между республиканскими органами госуправления, облисполкомами, Минским горисполкомом.

Что касается приема граждан по личным вопросам, то в январе-июне 2020 года руководством Минстройархитектуры принято 35 человек, из них 16 - министром. Ежеквартально руководитель министерства осуществлял прием в Совете Министров, проводил выездные приемы в регионах.

По вопросам, входящим в компетенцию Минстройархитектуры, граждане также обращаются на прямые телефонные линии, которые проводятся руководством ведомства каждую субботу с 9.00 до 12.00. На прямую линию в течение полугода поступило 108 обращений, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.-0-