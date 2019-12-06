Строки Купалы, БелАЗы и белорусские продукты - в московском метро запустили поезд к пятилетию ЕАЭС

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Тематический поезд, посвященный пятилетию создания Евразийского экономического союза, появился в Московском метрополитене. Сегодня состоялась торжественная церемония запуска состава, в которой принял участие вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Каждой из пяти стран ЕАЭС в поезде посвящено два вагона. "Очень приятно было видеть то, что ассоциируется с Беларусью, - край озер, лесов, приведены слова Янки Купалы и слова из песни "Беловежская пуща", изображены БелАЗы, белорусская продовольственная группа товаров", - поделился впечатлениями Игорь Петришенко. Кроме того, весь состав имеет общее брендирование, на вагонах отображены все важные вехи создания ЕАЭС, а также знаковые здания и сооружения всех стран союза.

По мнению Игоря Петришенко, запуск нового тематического поезда важен и с точки зрения продвижения туристических возможностей. "Пассажиры увидят белорусские вагоны и захотят приехать в нашу страну, посмотреть, как мы развиваемся и живем", - полагает он.

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Вице-премьер также подчеркнул, что пропаганда идей евразийской интеграции должна активно осуществляться во всех странах ЕАЭС. "Чтобы люди почувствовали преимущества ЕАЭС, связанные как со свободой передвижения, так и с реализацией прав на образование, медицинское обслуживание, трудоустройство, пенсионное обеспечение", - отметил Игорь Петришенко.

Создание брендированного поезда в метро - одно из мероприятий, предусмотренных программой празднования пятилетия ЕАЭС. Состав будет перевозить пассажиров по кольцевой линии Московского метрополитена.-0-

Фото mosmetro.ru