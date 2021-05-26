Струневский: о белорусский народ никто не сможет вытереть ноги, мы сможем за себя постоять

Окончание встречи

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. О белорусский народ никто не сможет вытереть ноги, мы сможем за себя постоять. Об этом заявил журналистам член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Андрей Струневский, комментируя итоги встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в парламенте, передает корреспондент БЕЛТА. "Конечно же, Запад пытается нас расшатать, пытается выбрасывать какие-то фейки. Но об нас никто не сможет вытереть ноги. Мы сможем за себя постоять. У нас есть обороноспособность. У нас есть замечательные люди. Мы едины, мы вместе", - сказал Андрей Струневский. По его словам, сегодня состоялась теплая и душевная беседа Президента с парламентариями и экспертным сообществом. "Было много вопросов, но пока дошла очередь до вопросов, мы услышали о тех событиях, которые произошли, то, как Латвия повела себя. Мэр Риги и министр иностранных дел совершили такой непозволительный поступок, которому мир должен дать оценку. Европейские страны должны высказаться по этому поводу, и эта оценка должна быть услышана в Латвии", - отметил депутат. Андрей Струневский подчеркнул, что герб и флаг - наши символы. "Символы независимой страны. Страны под названием Беларусь. И мы, конечно же, возмущены этим поступком. Мы высказываем свое негодование. Мы, белорусы, заслуживаем уважения. Беларусь находится в центре Европы. И наши друзья Россия, Китай - мы все вместе", - заключил он.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!