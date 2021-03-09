Студенческая юридическая олимпиада пройдет в БГУ 10-12 марта

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская студенческая юридическая олимпиада пройдет 10-12 марта в БГУ. Направлено мероприятие на стимулирование научно-исследовательской работы студентов, совершенствование системы белорусского юридического образования и науки, а также развитие традиций профессиональных молодежных юридических конкурсов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

На открытии олимпиады участников и гостей поприветствуют руководство БГУ и декан юридического факультета Татьяна Михалева. Планируется, что в мероприятии также примут участие представители министерств образования и юстиции, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета.

"В очных турах состязания поборются 50 студентов 2-6-х курсов, соревнующихся в личном первенстве, и 12 команд. Это обучающиеся белорусских университетов, где осуществляется подготовка по юридическим специальностям. Среди них представители БГУ, БГЭУ, Белорусской сельскохозяйственной академии, Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина, Академии управления при Президенте, Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины, Гродненского государственного университета им. Я.Купалы", - рассказали в пресс-службе.

БГУ представят 7 индивидуалов юридического факультета и факультета международных отношений, а также две сборные "Авангард Фемиды" и "Тандем".

Участникам предложат выполнить задания, направленные на проверку знаний по вопросам юридической деятельности. Ребята подготовят презентацию позиции в суде, экспертное заключение по проекту правового акта, квалифицированный ответ на письмо гражданина. Новшеством этого года станут дополнительный конкурс по медиации и проверка знаний английского языка.

Итоги состязания подведут 12 марта, где назовут победителей и призеров олимпиады.

Белорусская студенческая юридическая олимпиада проводится в БГУ с 2005 года, ее победители включаются в специальный фонд Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Организаторами состязания выступают юридический факультет БГУ, Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции при поддержке Министерства образования. Партнерами являются Верховный суд, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Национальный центр законодательства и правовых исследований, Национальный центр правовой информации, Министерство юстиции, Государственный комитет по имуществу, Союз юристов, Белорусская нотариальная палата, ведущие субъекты хозяйствования и юридические компании.-0-