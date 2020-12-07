Студенческая юридическая олимпиада стартовала в БГУ

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ началась белорусская студенческая юридическая олимпиада. Мероприятие призвано стимулировать научно-исследовательскую работу студентов, совершенствовать систему белорусского юридического образования и науки и развивать традиции профессиональных молодежных юридических конкурсов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Олимпиада включает заочный, очный отборочный и финальный туры. К участию приглашаются студенты юридических специальностей 2-5 курсов независимо от формы обучения всех учреждений высшего образования Беларуси. Участвовать можно в личном и командном зачетах.

Заочный тур предполагает написание эссе, а для команд - выполнение заданий, направленных на проверку профессиональных знаний и компетенций. Работы необходимо направить до 14 декабря по почтовому адресу: 220030, г.Минск, ул.Берсона, 1а (Национальный центр правовой информации Беларуси). "Во время очного отборочного и финального туров студентам предстоит решать задания, отражающие различные аспекты юридической деятельности, готовить экспертные заключения по проектам правовых актов, давать квалифицированный ответ на обращение гражданина, составлять проекты документов, презентовать позицию в суде. Проведение очных мероприятий запланировано на февраль - март 2021 года", - рассказали в пресс-службе.

Олимпиада проводится в БГУ с 2005 года, ее победители включаются в Специальный фонд Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Организаторы состязания - юридический факультет БГУ, Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции при поддержке Министерства образования. Партнерами выступают Верховный Суд, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Национальный центр законодательства и правовых исследований, Национальный центр правовой информации, Министерство юстиции, Государственный комитет по имуществу, Союз юристов, Белорусская нотариальная палата, ведущие субъекты хозяйствования и юридические компании.-0-