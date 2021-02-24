24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческий аналитический клуб откроется в БГУ. Инициатива направлена на формирование профессионального сообщества аналитиков из числа студентов и магистрантов, а также создание условий для самореализации молодежи в области информационно-аналитической работы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Функционально клуб будет включать два направления деятельности. Одно из них - образовательное - ориентировано на подготовку студентов в области исследований и изучения актуальных социально значимых проблем. Для членов клуба подготовлен шестинедельный курс лекций и семинаров по составлению аналитических записок, отчетов и информационных мониторингов. Также студенты изучат методы сбора, анализа и обработки данных. Завершится обучение разработкой индивидуального аналитического проекта. Например, это могут быть предложения по корректировке работы структур, молодежных организаций БГУ на основе анализа открытых данных, общественного мнения и зарубежного опыта", - рассказали в пресс-службе.

Практическое направление предполагает привлечение членов клуба к совместной выработке системных и научно обоснованных решений задач, касающихся административной, образовательной, научной и другой деятельности БГУ. Также клуб будет выступать дискуссионной площадкой с привлечением внешних экспертов для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического, политического и общественного значения.

"Вступить в клуб могут студенты 2-5 курсов и магистранты БГУ. Для этого необходимо до 9 марта заполнить заявку. Количество мест ограничено. Набор в клуб планируют проводить раз в год", - отметили в вузе.

Инициатором создания клуба выступило управление экспертной и аналитической работы БГУ.-0-