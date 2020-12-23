Студенческий корпоративный календарь презентовали в БГУ к 100-летию вуза

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческий корпоративный календарь "Каждый из нас - БГУ!" разработан к 100-летию университета. Презентация состоялась сегодня с участием ректора БГУ Андрея Короля, координаторов проекта и студентов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В создании календаря участвовали обучающиеся всех факультетов, образовательных институтов, а также Юридического колледжа и Лицея БГУ. Героями его страниц стали студенты, преуспевающие в научной, общественной, культурной и спортивной жизни университета. Создателям удалось показать многообразие специальностей вуза, разнородность и уникальность студенчества. По мнению Андрея Короля, это, а также взаимосвязь личных целей с корпоративными отображены в лозунге, выбранном для календаря.

Ректор поблагодарил участников проекта за творческий подход в отражении ярких и важных фрагментов университетской жизни. Студенты подарили ему календарь со своими автографами и новогодними пожеланиями. В свою очередь Андрей Король вручил обучающимся сертификаты, подтверждающие личный вклад в реализацию проекта.

Кроме того, студенты обсудили с ректором вопросы взаимодействия факультетов, реализации молодежных инициатив, университета будущего и др.-0-