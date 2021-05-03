Студенческий проект ПолесГУ стал узнаваемым брендом в Пинске

3 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Полесском государственном университете разработан и успешно реализуется проект "Вкусно как дома" по доставке блюд из Центра общественного питания ПолесГУ жителям Пинска, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующий кафедрой маркетинга и международного менеджмента кандидат экономических наук, доцент Елена Гречишкина.

Работа над проектом "Вкусно как дома" началась ровно год назад и была продиктована снижением спроса на услуги Центра общественного питания вуза в условиях пандемии COVID-19. На кафедре маркетинга и международного менеджмента создали команду студентов, которая вместе с научным руководителем провела исследование и анализ рынка общественного питания города.

Реализуя новую стратегию, в Центре общественного питания существенно обновили меню с учетом предпочтений потенциальных клиентов. В частности, увеличили количество комплексных обедов, выделили в отдельную ассортиментную группу гарниры, добавили напитки, расширили ассортимент десертов, выпечки. Для продвижения и популяризации проекта был разработан логотип, определен фирменный стиль.

В результате команде проекта удалось оптимизировать работу Центра общественного питания, повысить узнаваемость бренда "Вкусно как дома", расширить клиентскую базу. Сейчас заказы поступают как от физических лиц, так и организаций города. Основная доля доставок еды приходится на обеденное время в офисы, где нет своей столовой.

"Значимость проекта заключается в том, что студенты смогли повысить свои профессиональные навыки, на практике применить полученные знания. В этом году в университете открывается новая специальность - "Управление инновационными проектами промышленных предприятий". Квалификация "проект-менеджер", которую в том числе получат выпускники, становится все более популярной на рынке труда. В наше время требуются специалисты, способные решать сложные задачи и практические проблемы по обеспечению инновационного развития организаций", - отметила Елена Гречишкина.

Проект ПолесГУ "Вкусно как дома" был отмечен на XIX Республиканской выставке научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи. Также авторы проекта стали обладателями диплома за антикризисную стратегию в номинации "Коммуникационный проект (профи)" на III Республиканском молодежном фестивале-конкурсе "Медиасфера-2021".-0-