18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческий проект "Shadow day BSU - Цень на дзень БДУ" реализуется в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Инициатива принадлежит студентам химического факультета и направлена на поддержку обучающихся в трудоустройстве, осознанный выбор места работы и обеспечение эффективного взаимодействия университета с заказчиками кадров. Руководителем выступает третьекурсница Анна Леоновец", - рассказали в пресс-службе.

Проект предусматривает однодневные стажировки и экскурсии на профильные организации, где студенты 2-5 курсов знакомятся с рабочим процессом, особенностями будущей профессии. Обучающие сами определяют компанию и предприятие, которые они хотели бы посетить. Все переговоры с руководством учреждения о планируемом визите и встрече ведет руководитель инициативы.

"Первыми участниками проекта стали студенты-химики. В нынешнем году к ним присоединился юридический факультет. Всего более 60 студентов смогли посетить около 20 организаций, среди которых Национальная антидопинговая лаборатория, Национальная академия наук, Международная научно-производственная фармацевтическая компания NatiVita, центр испытаний "Стандарт", адвокатское бюро. Планируется, что данную инициативу поддержат и другие факультеты БГУ. Кураторы проекта готовы оказать им консультационную и организаторскую помощь", - добавили в вузе.-0-