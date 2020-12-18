ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 18 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:21 Минчанин выращивал коноплю для продажи знакомым Происшествия
21:18 Студенческий проект "Shadow day BSU - Цень на дзень БДУ" реализуется в БГУ Общество
21:15 В Минской области сильный туман: ГАИ просит водителей быть осторожней Регионы
20:56 Футболисты "Тамбова" и "Урала" сыграли вничью в матче чемпионата России Спорт
20:43 Минфин пояснил предлагаемые изменения по НДС при ввозе лекарств Общество
20:34 Совет Республики одобрил проект республиканского бюджета на 2021 год Общество
20:29 Сенаторы одобрили проект бюджета фонда соцзащиты населения на 2021 год Общество
19:59 Житель Пинска получил два года "химии" за клевету о милиционере Происшествия
19:55 Мощный взрыв прогремел на стадионе в Сомали В мире
19:51 Минфин: в бюджете предусмотрены средства для подготовки к выборам в местные Советы депутатов Экономика
19:46 Гандболистки России заняли пятое место на чемпионате Европы Спорт
19:38 Статслужбы государств - участников СНГ оценили опыт Белстата по использованию IT в переписи Общество
19:30 Сбор за пересечение границы предлагается ввести при выезде из страны - Минфин Общество
19:20 Юбилейная выставка художника и скульптора Анатолия Артимовича открылась в Бресте Культура
19:18 Призывная кампания в Беларуси продлена до 1 января 2021 года Президент
19:17 Синтез слова и изобразительного искусства - в Минске открылась выставка студенческих работ Культура
19:13 Депутаты планируют на весенней сессии рассмотреть изменения в Уголовный кодекс Общество
19:03 Суд в Минске приговорил гражданина США к трем месяцам ареста за хулиганство Происшествия
18:58 Всебелорусское народное собрание позволит без вмешательства извне определить судьбу страны - Андрейченко Общество
18:57 Орденом Матери награждены 79 жительниц Гомельской, Гродненской и Могилевской областей Президент
18:55 Госнаград удостоены 78 представителей различных сфер деятельности Президент
18:51 Депутаты должны максимально задействовать международные площадки для отстаивания национальных интересов - Андрейченко Политика
18:34 Сенаторы одобрили поправки в законы по вопросам рекламы Общество
18:29 В лобовом столкновении под Воложином погибли водитель и пассажирка Происшествия
18:13 В Токио прошла презентация экономического потенциала Беларуси и Японии Экономика
18:11 Депутаты приняли проект бюджета на 2021 год в двух чтениях Экономика
18:08 Как пандемия повлияла на отношения Беларуси и Пакистана - интервью Политика
17:53 Беларусь ограничивает ввоз свинины из двух регионов России из-за АЧС Экономика
17:49 Рачков: все попытки давления на Беларусь являются неправомерными и бесперспективными Политика
17:49 Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Великобритании и Франции Экономика
Все новости
Все новости
Общество
18 декабря 2020, 21:18

Студенческий проект "Shadow day BSU - Цень на дзень БДУ" реализуется в БГУ

Фото из архива
Фото из архива

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческий проект "Shadow day BSU - Цень на дзень БДУ" реализуется в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Инициатива принадлежит студентам химического факультета и направлена на поддержку обучающихся в трудоустройстве, осознанный выбор места работы и обеспечение эффективного взаимодействия университета с заказчиками кадров. Руководителем выступает третьекурсница Анна Леоновец", - рассказали в пресс-службе.

Проект предусматривает однодневные стажировки и экскурсии на профильные организации, где студенты 2-5 курсов знакомятся с рабочим процессом, особенностями будущей профессии. Обучающие сами определяют компанию и предприятие, которые они хотели бы посетить. Все переговоры с руководством учреждения о планируемом визите и встрече ведет руководитель инициативы.

"Первыми участниками проекта стали студенты-химики. В нынешнем году к ним присоединился юридический факультет. Всего более 60 студентов смогли посетить около 20 организаций, среди которых Национальная антидопинговая лаборатория, Национальная академия наук, Международная научно-производственная фармацевтическая компания NatiVita, центр испытаний "Стандарт", адвокатское бюро. Планируется, что данную инициативу поддержат и другие факультеты БГУ. Кураторы проекта готовы оказать им консультационную и организаторскую помощь", - добавили в вузе.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вузы проект студенты
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Во время сессии Минфин пояснил предлагаемые изменения по НДС при ввозе лекарств
Во время сессии Совет Республики одобрил проект республиканского бюджета на 2021 год
Во время сессии Сенаторы одобрили проект бюджета фонда соцзащиты населения на 2021 год
Фото из архива Статслужбы государств - участников СНГ оценили опыт Белстата по использованию IT в переписи
Юрий Селиверстов Сбор за пересечение границы предлагается ввести при выезде из страны - Минфин
Фото из архива Депутаты планируют на весенней сессии рассмотреть изменения в Уголовный кодекс
Главное
"Интеграция - неизбежная необходимость" - Лукашенко озвучил приоритеты председательства Беларуси в СНГ
Депутаты приняли проект бюджета на 2021 год в двух чтениях
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 1919
Подарок к Новому году: 100 000 рублей, новая машина или квартира от Белагропромбанка!
Топ-новости
Госнаград удостоены 78 представителей различных сфер деятельности
Призывная кампания в Беларуси продлена до 1 января 2021 года
Пособия на детей в 2021 году планируется поднять более чем на 8%
Лидеры СНГ утвердили новую Концепцию дальнейшего развития Содружества
Беларусь подготовила ответные меры на новые санкции Евросоюза - МИД
Всебелорусское народное собрание позволит без вмешательства извне определить судьбу страны - Андрейченко
Сенаторы одобрили поправки в законы по вопросам рекламы
Parimatch - лучшая букмекерская компания по версии Login Casino Awards 2020
Благотворительный телемарафон проходит в Могилеве
Как пандемия повлияла на отношения Беларуси и Пакистана - интервью
За подарками – в Dana Mall. Рождество и Новый год все ближе!
Победителей конкурса "Золотая Литера" наградили в Минске
Белорусские предприятия демонстрируют широкий ассортимент и высокое качество управления
Белорусы с 16 января 2021 года смогут без виз ездить в ОАЭ
Бойцы студотрядов приняли участие в патриотическом проекте "Память сердца"
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.