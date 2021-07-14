Студенческий талисман создадут в БГУ

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс на разработку студенческого талисмана объявлен в БГУ. Проект приурочен к 100-летнему юбилею университета и проводится с целью объединения студенческого сообщества вуза, раскрытия его творческого потенциала, поддержки и реализации инициатив, направленных на повышение авторитета, сохранения и приумножения вузовских традиций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

К участию приглашаются студенты, магистранты, аспиранты и сотрудники БГУ. Принимаются индивидуальные и коллективные проекты. Конкурсантам необходимо зарегистрироваться до 15 августа включительно, заполнить заявку и прикрепить графическое изображение талисмана.

Важно предложить образ, ассоциативно отражающий особенные качества студента БГУ, его креативность, интеллигентность, лидерские качества, стремление к саморазвитию. Также важно указать информацию об авторах разработки, имя талисмана и легенду его создания.

Победителя выберет специально созданная экспертная комиссия. Главным призом станет планшетный компьютер. На основании лучшего предложения создадут ростовую куклу-талисман, которая в последующем будет главным героем студенческих праздников и мероприятий.

Организатором конкурса выступает управление по воспитательной работе БГУ.-0-