Студенческий турслет "100-летняя история успеха" к юбилею БГУ собрал более 250 участников

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехдневный студенческий туристический слет "100-летняя история успеха" стартовал на базе оздоровительного комплекса "Высокий Берег". В этом году он приурочен к вековому юбилею БГУ и направлен на сохранение и развитие университетских традиций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Его участниками стали свыше 250 студентов всех факультетов БГУ. Программа мероприятия включает состязания по спортивному и ночному ориентированию, волейболу, лазертагу, технике пешеходного и водного туризма. Кроме того, студенты подготовят творческие визитки о своих командах, приготовят походное блюдо, проверят свои знания по истории молодежных общественных организаций страны, поборются за звание лучших в конкурсе студенческой песни у костра.

Состоится открытый диалог "БГУ: вчера, сегодня, завтра" с руководством вуза. Здесь обсудят основные направления развития университета, рассмотрят студенческие инициативы и проекты.

Завершится турслет 30 мая торжественной церемонией награждения победителей в различных конкурсных номинациях.

Организатор - управление воспитательной работы с молодежью и БРСМ БГУ.-0-