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11 января 2022, 13:31

Студент БГТУ: молодежь не оставлена без внимания, государство всегда будет вести ее по жизни

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11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси молодежь не оставлена без внимания, государство всегда будет вести ее по жизни. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал студент 5-го курса Белорусского государственного технологического университета Сергей Ширко на встрече студентов с председателем Конституционного суда и Конституционной комиссии Петром Миклашевичем по обсуждению проекта Конституции.

"Это очень важная встреча для молодежи, потому что все вопросы, которые интересуют молодых людей по изменениям и дополнениям в Конституцию, можно задать человеку, непосредственно занимавшемуся подготовкой проекта Основного закона страны. Для нас это возможность уточнить роль молодежи в нашей республике, и в проекте Конституции очень много внимания уделено этому. Мы уверены: в Беларуси ни один молодой человек никогда не будет оставлен, потому что государство будет вести его по жизни. Бесплатная медицина, образование, участие в политической жизни страны - все это делается для молодежи, потому что только ей строить будущее нашей страны. Именно молодежь - основная движущая сила государства", - сказал Сергей Ширко.

По его словам, голос молодежи в Беларуси услышан и это не голословное заявление. "Абсолютно любой белорус может высказать предложения по проекту Конституции. Организовано множество открытых диалоговых площадок, общественных приемных, где можно задать вопрос, получить разъяснение, внести какие-то свои предложения. Мы увидели, что значительная часть предложений, которые вносила молодежь, учтены в проекте Основного закона. Молодежи нужно продолжать активно выдвигать предложения, говорить, какие изменения они хотят видеть, и, конечно же, принять самое активное участие в референдуме", - добавил студент.-0-

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