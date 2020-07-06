Студент БГУ: политика белорусского государства позволяет людям жить достойно

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политика мирного независимого белорусского государства позволяет людям жить достойно. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал студент Белорусского государственного университета, член Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Алексей Грищенков.

Молодой человек отметил, что Беларусь - мирное суверенное государство, в котором проводится политика, позволяющая людям жить достойно. Алексей Грищенков добавил, что страна продолжает идти вперед, несмотря на сложные внешние условия. Поступательное развитие во всех сферах служит залогом дальнейшего повышения уровня жизни белорусов, считает он.

Отдельно Алексей Грищенков остановился на поддержке молодежных инициатив. Этому, по его словам, государство уделяет большое внимание. И еще одно тому подтверждение - создание Молодежного парламента. Будучи в его составе, Алексей Грищенков рассчитывает курировать экономические темы, международных отношений.

Молодежный совет будет содействовать Национальному собранию в законодательном регулировании прав и законных интересов молодежи. Среди его задач - участие в формировании и реализации государственной молодежной политики, создании условий для эффективной реализации потенциала молодежи в социально-экономических и общественно-политических процессах. Кроме того, молодые парламентарии будут обеспечивать диалог между старшими коллегами из Палаты представителей и Совета Республики и молодежью, изучать существующие в ее среде проблемы и вырабатывать предложения по их решению.-0-