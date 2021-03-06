Студент БГУ стал победителем республиканской олимпиады по китайскому языку

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверокурсник филологического факультета БГУ Никита Боровик стал победителем республиканской студенческой олимпиады по китайскому языку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Дипломом второй степени награждена студентка МГЛУ Дарья Пухальская. Третьего места удостоены четверокурсница факультета международных отношений БГУ Валерия Хмельницкая, а также студенты МГЛУ Иван Балашев и Александр Шиманович.

Всего участниками олимпиады стали 125 студентов республиканских вузов и слушателей курсов переподготовки учителей китайского языка Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ. Состязание проходило в два тура: письменный и устный. Также в нынешнем году помимо испытаний по грамматике, лексике, иероглифике китайского языка и переводу для участников подготовили новые задания по лингвострановедению. Нужно было продемонстрировать знания об истории и культуре Китая, а также написать эссе с использованием заданных ключевых слов.

Победителей республиканской студенческой олимпиады по китайскому языку наградили в БГУ. Участниками торжественной церемонии стали первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, директор РИКК БГУ Анатолий Тозик. Информацию о победителях олимпиады оргкомитет направит в специальный фонд Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Организовали олимпиаду Министерство образования Беларуси и РИКК БГУ.-0-

Фото БГУ