Студент БГУ стал серебряным призером международного конкурса научных работ в сфере массмедиа

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студент четвертого курса факультета журналистики БГУ Александр Добранов стал серебряным призером международного конкурса научных работ студентов, магистрантов, аспирантов и соискателей в номинации "Прикладные коммуникации" с работой "Метанарратив современной рекламы". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

Исследование признано одним из лучших и в ближайшее время будет опубликовано в ежегодном сборнике научных работ молодых исследователей, индексируемом в базе данных РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Научным руководителем Александра Добранова выступила заведующая кафедрой технологий коммуникации и связей с общественностью Ирина Сидорская.

Состязание проходило во время XIX Международной конференции "Медиа в современном мире. Молодые исследователи" в Санкт-Петербурге. Участниками стали 112 представителей 32 вузов России и стран СНГ. Также были определены победители в категории "Журналистика".

Научные доклады студентов факультета журналистики БГУ получили высокую экспертную оценку. Магистрант Надежда Точицкая награждена дипломом за лучший доклад в секции "Массмедиа и культура: опыт взаимодействия". Свою работу она посвятила вопросам интерпретации спектакля в арт-журналистике и литературно-художественной критике. Доклад четверокурсницы Ксении Гончарик "Социальная реклама как фактор развития гражданского общества" отметили специальным призом в секции "Новейшие технологии в бизнес-PR".

Во время конференции работало 17 секций, где были рассмотрены доклады более 300 молодых ученых в области журналистики, рекламы и PR. Организатором форума выступила Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета.

"Медиа в современном мире. Молодые исследователи" - одна из крупнейших конференций молодых исследователей и практиков журналистики, рекламы и PR в России. Она проводится при участии факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедры журналистики Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого и Центра научной коммуникации Университета ИТМО.-0-