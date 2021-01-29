Студент: многие вопросы, озвученные во время общения с Президентом, были неожиданными и интересными

29 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Многие вопросы, озвученные во время общения с Президентом, были неожиданными и интересными. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился участник встречи, студент 3 курса факультета физического воспитания МГУ имени А.А.Кулешова Андрей Опидович. В Могилевском вузе встреча проходила в формате онлайн-трансляции.

"Многие вопросы, озвученные во время встречи, были неожиданными и интересными. Затрагивались абсолютно разные сферы: внутренняя и внешняя политика, развитие молодежных движений и инициатив, значение и важность качественной учебы в дальнейшей жизни. Он рассказал нам о сложностях президентской работы, о том, как много было создано в нашей стране за время ее независимости. И даже поделился секретами воспитания детей, - рассказал могилевский студент. - Диалог шел больше четырех часов, но я не заметил, как пролетело время".

Андрей Опидович сказал, что очень волновался перед мероприятием. "Я очень хотел задать свой вопрос Президенту. Вопрос соединил в себе августовские события в Беларуси, недавние беспорядки в России и реакцию соседних стран на происходящее. И в начале встречи переживал и волновался. Но взятый ритм и манера общения, открытость и харизма Президента буквально за первые полчаса полностью устранили пропасть между ним и студентами. Когда я выходил к микрофону, был спокоен, - признался студент. - Было неожиданно услышать из уст Александра Лукашенко новости, которые публикуют в различных социальных сетях и Telegram-каналах. Мы услышали его позицию и мнение, смогли посмотреть на многие вещи с другой стороны. Хотелось бы, чтобы в будущем такие встречи проходили чаще. Это очень вдохновляет и сближает. Ты чувствуешь и понимаешь, что, несмотря на наш молодой возраст, на еще небольшой жизненный опыт, к нашему мнению тоже прислушиваются".

Студентка 3 курса факультета педагогики и психологии детства Могилевского государственного университета Валерия Кондратенко отметила, что встреча и общение с главой государства получились очень информативными. "Сегодня студенческой молодежи предоставили большую возможность задать волнующие вопросы напрямую Президенту. Ни один вопрос, ни одно предложение не остались без внимания. И, несмотря на то, что Александр Лукашенко находился в Минске, а мы общались с ним в формате онлайн-трансляции, у меня сложилось впечатление, что он был здесь и сидел рядом с нами, - подчеркнула девушка. - Президент открыт для идей и предложений, и сегодня мы в этом убедились".

Присутствовали на встрече представители администрации вуза и деканы факультетов. Ректор МГУ имени А.А.Кулешова Денис Дук подчеркнул, что Президент уделяет особое внимание развитию вузов в нашей стране. "Александр Лукашенко во время встречи отметил, что базовые и фундаментальные ценности, которые создала наша страна за время своего существования, в будущем будут передаваться в руки сегодняшних студентов. Каждый из них уже сейчас должен начинать работать над тем, чтобы сохранить это и приумножить. И их главный ресурс - знания, которые они получают в вузах. Говорили много и об авторитете педагогов и преподавателей. Вдвойне приятно было, что примеры, которые приводил в беседе Александр Лукашенко, связаны с нашим вузом - именно здесь Президент получил свое первое высшее образование. И для наших ребят - это гордость и достойный пример".-0-