Студент: с первых минут встречи Президент задал тон неформальной дискуссии

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко с первых минут встречи со студентами задал тон неформальной дискуссии. Это отметил в беседе с журналистами магистрант исторического факультета Белорусского государственного университета Роман Роль, который сегодня участвовал во встрече главы государства со студенческой молодежью, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думал, что мероприятие будет более официальным, но уже с первых минут встречи Президент задал тон для достаточно неформальной дискуссии, - сказал юноша. - Встреча прошла в очень доброжелательной и теплой атмосфере".

По его словам, задаваемые вопросы касались Конституции, выборов в стране, ситуации в целом, а также были личные, про детей. Причем задать вопрос на интересующую тему могли и студенты вузов из других регионов, которые находились на видеосвязи.

Общение со студентами продолжалось более трех с половиной часов. За это время глава государства высказался по многим темам и подробно ответил на вопросы студентов из разных вузов. В центре внимания была не только общественно-политическая ситуация в стране. Студентов интересовали вопросы поддержки и продвижения талантливой и способной молодежи, креативных идей, более активного вовлечения молодых людей в общественные и государственные процессы. Затрагивались темы финансирования образования, волонтерского движения, призыва на армейскую службу с учетом приобретенной профессии.-0-