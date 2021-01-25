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25 января 2021, 08:10

Студентам посвящается: 25 января – Татьянин день в архивных фотографиях БЕЛТА

Будущие радиофизики комсомольцы В. Ярошевич, В. Карпилович и С. Протас, 1979 год
Будущие радиофизики комсомольцы В. Ярошевич, В. Карпилович и С. Протас, 1979 год

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно 25 января студенческая братия, в том числе и в Беларуси, отмечает свой второй праздник. После Международного дня студентов, который приходится на ноябрь, студенчеством многих стран не менее почитаем и январский Татьянин день.

Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии в Москве университета. Так Татьянин день – 25 января, когда верующие вспоминают святую мученицу Татиану, – стал официальным университетским днем, а святая – покровительницей студентов. Поздравляем всех причастных с праздником и мы. Студенты – на архивных кадрах в фотоподборке БЕЛТА.

Зимняя сессия в БГУ им. В.И. Ленина. В читальном зале библиотеки, 1982 год
Зимняя сессия в БГУ им. В.И. Ленина. В читальном зале библиотеки, 1982 год

Зимняя сессия в БГУ им. В.И. Ленина. За пять минут до экзамена, 1982 год
Зимняя сессия в БГУ им. В.И. Ленина. За пять минут до экзамена, 1982 год

: Класс программированного машинного обучения Белорусского института механизации сельского хозяйства, 1975 год
: Класс программированного машинного обучения Белорусского института механизации сельского хозяйства, 1975 год

БГУ им.В.И. Ленина, 1985 год
БГУ им.В.И. Ленина, 1985 год

Агитбригада стройотряда Жировичского совхоза-техникума готовится к выступлению в клубе колхоза им.Калинина Кореличского района, 1982 год
Агитбригада стройотряда Жировичского совхоза-техникума готовится к выступлению в клубе колхоза им.Калинина Кореличского района, 1982 год

Совхоз "Каменка" Мозырского района. Стройотряд Мозырского пединститута им. Н.К. Крупской, 1984 год
Совхоз "Каменка" Мозырского района. Стройотряд Мозырского пединститута им. Н.К. Крупской, 1984 год

Белорусский государственный институт физической культуры. Студент II курса факультета спортивных игр и единоборства олимпийский чемпион Владимир Каминский на занятиях по иностранному языку, 1984 год
Белорусский государственный институт физической культуры. Студент II курса факультета спортивных игр и единоборства олимпийский чемпион Владимир Каминский на занятиях по иностранному языку, 1984 год

В вузах республики начались вступительные экзамены, 2000 год
В вузах республики начались вступительные экзамены, 2000 год

Минский институт культуры. Завкафедрой режиссуры и мастерства актера народный артист БССР Иосиф Попов со студентами, 1975 год
Минский институт культуры. Завкафедрой режиссуры и мастерства актера народный артист БССР Иосиф Попов со студентами, 1975 год

Татьяна Макеева с сокурсниками, 2000 год
Татьяна Макеева с сокурсниками, 2000 год

В читательском зале Белорусской государственной библиотеке им. Ленина, 1953 год
В читательском зале Белорусской государственной библиотеке им. Ленина, 1953 год

Новополоцкий политехнический институт, 1988 год
Новополоцкий политехнический институт, 1988 год

Белорусский государственный университет имени В.И. Ленина. В лаборатории микроскопии, 1979 год
Белорусский государственный университет имени В.И. Ленина. В лаборатории микроскопии, 1979 год

Витебский государственный медицинский институт, 1984 год
Витебский государственный медицинский институт, 1984 год

Минский институт культуры. Белорусская поэтесса Эди Огнецвет среди студентов, 1977 год
Минский институт культуры. Белорусская поэтесса Эди Огнецвет среди студентов, 1977 год

Агитбригада строительного отряда имени А.Наганова Брестского пединститута готовится к выступлению, 1975 год
Агитбригада строительного отряда имени А.Наганова Брестского пединститута готовится к выступлению, 1975 год

Очередной номер стенгазеты "Строитель" выпускают стройотрядовцы отряда "Буревестник" строительного факультета БПИ , 1980 год
Очередной номер стенгазеты "Строитель" выпускают стройотрядовцы отряда "Буревестник" строительного факультета БПИ , 1980 год

Академик Николай Павлович Еругин среди студентов и преподавателей механико-математического факультета БГУ, 1977 год
Академик Николай Павлович Еругин среди студентов и преподавателей механико-математического факультета БГУ, 1977 год

Студентки Витебского государственного медицинского института, 1985 год
Студентки Витебского государственного медицинского института, 1985 год

Белгосуниверситет имени В.И. Ленина. Общежитие БГУ №2, 1978 год
Белгосуниверситет имени В.И. Ленина. Общежитие БГУ №2, 1978 год

Белорусская политехническая академия принимает новое пополнение, 1992 год
Белорусская политехническая академия принимает новое пополнение, 1992 год

Белорусский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени В.И. Ленина. Посвящение в студенты, 1979 год
Белорусский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени В.И. Ленина. Посвящение в студенты, 1979 год

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