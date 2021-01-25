Студентам посвящается: 25 января – Татьянин день в архивных фотографиях БЕЛТА

Будущие радиофизики комсомольцы В. Ярошевич, В. Карпилович и С. Протас, 1979 год

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно 25 января студенческая братия, в том числе и в Беларуси, отмечает свой второй праздник. После Международного дня студентов, который приходится на ноябрь, студенчеством многих стран не менее почитаем и январский Татьянин день.

Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии в Москве университета. Так Татьянин день – 25 января, когда верующие вспоминают святую мученицу Татиану, – стал официальным университетским днем, а святая – покровительницей студентов. Поздравляем всех причастных с праздником и мы. Студенты – на архивных кадрах в фотоподборке БЕЛТА.

Зимняя сессия в БГУ им. В.И. Ленина. В читальном зале библиотеки, 1982 год

Зимняя сессия в БГУ им. В.И. Ленина. За пять минут до экзамена, 1982 год

: Класс программированного машинного обучения Белорусского института механизации сельского хозяйства, 1975 год

БГУ им.В.И. Ленина, 1985 год

Агитбригада стройотряда Жировичского совхоза-техникума готовится к выступлению в клубе колхоза им.Калинина Кореличского района, 1982 год

Совхоз "Каменка" Мозырского района. Стройотряд Мозырского пединститута им. Н.К. Крупской, 1984 год

Белорусский государственный институт физической культуры. Студент II курса факультета спортивных игр и единоборства олимпийский чемпион Владимир Каминский на занятиях по иностранному языку, 1984 год

В вузах республики начались вступительные экзамены, 2000 год

Минский институт культуры. Завкафедрой режиссуры и мастерства актера народный артист БССР Иосиф Попов со студентами, 1975 год

Татьяна Макеева с сокурсниками, 2000 год

В читательском зале Белорусской государственной библиотеке им. Ленина, 1953 год

Новополоцкий политехнический институт, 1988 год

Белорусский государственный университет имени В.И. Ленина. В лаборатории микроскопии, 1979 год

Витебский государственный медицинский институт, 1984 год

Минский институт культуры. Белорусская поэтесса Эди Огнецвет среди студентов, 1977 год

Агитбригада строительного отряда имени А.Наганова Брестского пединститута готовится к выступлению, 1975 год

Очередной номер стенгазеты "Строитель" выпускают стройотрядовцы отряда "Буревестник" строительного факультета БПИ , 1980 год

Академик Николай Павлович Еругин среди студентов и преподавателей механико-математического факультета БГУ, 1977 год

Студентки Витебского государственного медицинского института, 1985 год

Белгосуниверситет имени В.И. Ленина. Общежитие БГУ №2, 1978 год

Белорусская политехническая академия принимает новое пополнение, 1992 год

Белорусский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени В.И. Ленина. Посвящение в студенты, 1979 год