Студентка БарГУ: Беларусь - страна возможностей для молодежи и движения вперед

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - страна возможностей для молодежи и движения вперед. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала участница женского форума "За Беларусь", студентка Барановичского государственного университета, победительница республиканского конкурса "Студент-2019" Дарья Павловская.

"В Беларуси созданы все условия для самореализации молодежи. Лично я одержала победу в престижном республиканском конкурсе "Студент года". Это первая маленькая победа, которая стала стимулом для движения вперед именно в нашей стране. Потому что Беларусь - страна возможностей для молодежи", - сказала Дарья Павловская.

Девушка подчеркнула, что вуз - это не политическая площадка. "Образование идет отдельно от политики. Я бы посоветовала студентам больше времени уделять образованию, изучению своей будущей профессии, чтобы стать профессионалом своего дела", - отметила она.

Женский форум "За Беларусь" прошел в "Минск-Арене" 17 сентября и объединил около 13 тыс. женщин разных сфер деятельности и профессий со всей Беларуси.-0-