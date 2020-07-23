Студентка БГЭУ: для меня важно, чтобы страна оставалась независимой

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для меня важно, чтобы страна процветала и оставалась независимой. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала финалистка международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева весна - 2019" студентка третьего курса Белорусского государственного экономического университета Елизавета Абрамкина.

"Главное - это желание кандидата в президенты слышать народ и делать все для того, чтобы страна процветала и оставалась независимой. В Беларуси действительно много сделано в последние годы, и все это нужно сохранить и укрепить", - сказала Елизавета Абрамкина.

Девушка уверена, что свой голос за того или иного кандидата нужно отдавать цивилизованным путем. "Я считаю, что свою гражданскую позицию каждый сможет выразить 9 августа. В Беларуси с 18 лет можно голосовать, каждый имеет право прийти на избирательный участок и выразить свое мнение на благо страны", - отметила студентка.

По ее мнению, у молодежи много возможностей для развития в своей стране. "В Беларуси развитию молодежи и в целом молодежному движению уделяется большое внимание. Разрабатывается стратегия государственной молодежной политики. Каждый из нас может проявить себя и достичь определенных высот. На примере БРСМ могу сказать, что проводится масса различных мероприятий: спортивных, культурных, патриотических. Активисты помогают ветеранам, одиноким пожилым, всем, кто нуждается", - добавила Елизавета Абрамкина.-0-