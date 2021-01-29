Студентка БГУ: диалог с Президентом был открытым и интересным

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог Президента со студентами был открытым и интересным. Это отметила в беседе с журналистами студентка факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Юлия Кунаховец, которая сегодня участвовала во встрече Президента со студенческой молодежью и задавала вопрос, передает корреспондент БЕЛТА.

"Диалог был открытым, и все ребята, которые хотели, думаю, высказались, задали интересующие вопросы и получили обстоятельные ответы", - сказала студентка.

"Мнение Президента, конечно же, очень важно для нас. Думаю, для него также было интересным услышать советы со стороны молодежи, наше видение всего. Ведь ребята, которые сейчас на студенческой скамье, уже скоро будут работать, строить будущее страны, проявляя себя в самых разных сферах жизни государства. И важно, чтобы принимаемые ими в будущем решения были на пользу государства", - сказала Юлия Кунаховец.-0-