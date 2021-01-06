Студентка БГУ избрана молодежным послом Целей устойчивого развития Беларуси

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первокурсница юридического факультета БГУ Стефания-Виталия Винничек избрана молодежным послом Целей устойчивого развития Беларуси. Это стало возможным благодаря ее победе в конкурсе "Молодежные послы Целей устойчивого развития - будущее планеты в наших руках", который завершился в декабре прошлого года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

"На состязании студентка представила свою программу по реализации ЦУР Беларуси "Мир, правосудие и эффективные институты". Стефания-Виталия Винничек предлагает создать интерактивную консультативную площадку правовой поддержки молодежных стартап-проектов и оказывать помощь в юридическом оформлении их документов на базе центра устойчивого развития БГУ. Также программа включает организацию дней правового информирования в школах и круглых столов на юридическом факультете с приглашением экспертов в области ЦУР", - рассказали в пресс-службе.

Всего по итогам конкурса было избрано 17 молодежных послов. Их деятельность будет направлена на популяризацию ЦУР среди молодежи, информирование о механизмах достижения показателей устойчивого развития на локальном и национальном уровнях, а также продвижение среди студентов знаний, идей и принципов ЦУР.

Цели в области устойчивого развития - набор целей для будущего международного сотрудничества, которые реализуются под руководством Организации Объединенных Наций. В 2015 году повестку в области устойчивого развития на период до 2030 года приняли 193 страны - члены ООН. ЦУР ориентированы на обеспечение прогресса в области экономического роста, социальной интеграции и охраны окружающей среды.-0-