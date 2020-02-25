Студентка БГУ победила в международном конкурсе эссе в Пскове

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентка третьего курса факультета журналистики БГУ Виталия Кричевская стала абсолютным победителем международного конкурса эссе в российском Пскове, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Ее работа "Рассматривая народ как существо духовного порядка, мы можем назвать язык, на котором он говорит, его душой…" признана лучшей среди 67 сочинений конкурсантов. Руководителем студентки выступила доцент кафедры литературно-художественной критики Екатерина Локтевич.

Фото БГУ

Дипломы II степени завоевали десятиклассница Русской гимназии Хааберсти (Таллин, Эстония) Ксения Суперова и девятиклассница Полоцкой государственной гимназии №1 им.Ф.Скорины Милана Богатырева. Студент Псковского государственного университета Ван Цзисин удостоен диплома III степени.

На счету БГУ также две победы в специальных номинациях: "За тонкий психологизм в раскрытии темы" жюри отметило эссе второкурсницы факультета журналистики БГУ Татьяны Папсуевой, а "За яркую образность в описании исторической судьбы Беларуси" - ее однокурсницы Ксении Ситник.

Конкурс проводился среди учащихся школ, лицеев, гимназий и вузов из Беларуси, Эстонии, Латвии и России. Организаторами мероприятия выступили Научно-образовательный центр русского языка и культуры имени Е.А.Маймина Псковского государственного университета и Ассоциация гуманитарной культуры.-0-