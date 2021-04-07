Студентка БГУ выиграла чемпионат Беларуси по шашкам-100

Фото БГУ

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второкурсница факультета международных отношений БГУ Яна Якубович стала победительницей чемпионата Беларуси по шашкам-100. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза. Студентка заняла первое место в категории среди девушек до 26 лет в основной и молниеносной программах. Кроме того, бронзовым призером в классической программе стала четверокурсница биологического факультета БГУ Александра Спирина. Второго места в этом турнире удостоена Полина Петрусева из Минска. В молниеносной программе серебряную медаль завоевала также Полина Петрусева, а бронзовая награда у Веры Хващинской из Бобруйска. По правилам классического турнира на розыгрыш партии участникам выделяется 1,5 часа и 30 секунд. При молниеносной игре интрига разрешается за 5 минут и 3 секунды. Игроками турнира стали юноши и девушки пяти возрастных групп: молодежь от 1995 года рождения и моложе. К слову, Яна Якубович является мастером спорта и имеет звание "Международный гроссмейстер" по шашкам. Первенство проходило в период с 26 марта по 1 апреля в Гомеле. Организатором чемпионата выступила Белорусская федерация шашек. Шашки - популярный вид интеллектуального спорта, имеющий большую историю и популярность в Беларуси. Чемпионаты Беларуси по шашкам проводятся с 1924 года. Существуют два вида шашек: 64-клеточные и 100-клеточные. Большинство турниров проходит по шашкам-64. Шашки-100 стали развиваться в нашей стране после вступления СССР в международную федерацию шашек в 1952 году. Первый чемпионат Беларуси шашки-100 проведен в 1954 году.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!