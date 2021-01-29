Студентка: было интересно услышать мнение Президента по самым волнующим темам

Во время встречи

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко задавались самые разные вопросы, многие из них касались образовательного процесса, деятельности молодежных организаций. Это отметила в беседе с корреспондентом БЕЛТА студентка Института бизнеса Белорусского государственного университета Алина Рудковская, которая сегодня участвовала во встрече главы государства со студенческой молодежью.

Алина Рудковская подчеркнула: участники встречи интересовались многими моментами развития страны, участия молодежи в общественных и государственных процессах. "Ребята задавали интересные вопросы, и не только касательно политики, но и личные", - поделилась Алина Рудковская.

Студентке понравилась встреча, ее формат, а самое главное - возможность из первых уст услышать о многих векторах развития страны.

Общение со студентами продолжалось более трех с половиной часов. За это время Александр Лукашенко высказался по многим темам и подробно ответил на вопросы студентов из разных вузов страны.-0-