Студентка, комсомолка, спортсменка - Дворец Независимости посетили участницы конкурса красоты

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, просто красавица! Как было сегодня не вспомнить эту ставшую крылатой фразу товарища Саахова из кинокомедии "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", когда во Дворце Независимости в Минске проходила очередная экскурсия. В этот раз символ белорусской государственности и суверенитета посетили участницы программы подготовки к минскому городскому этапу республиканского конкурса грации и таланта "Королева студенчества" в 2021 году, передает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении последних двух недель девушки готовились к городскому этапу конкурса, который состоится 27 апреля. Они участвуют в мастер-классах, отрабатывают конкурсные номера, участвуют в различных встречах и мероприятиях. Экскурсия во Дворец Независимости стала для них приятным и неожиданным бонусом.

Во время экскурсии

Первые впечатления от великолепного, величественного убранства дворца все участники экскурсий выражают примерно одинаково: "Вау!", "Потрясающе!" Студентка Белорусского государственного экономического университета Валерия Дуновская также не скрывает эмоций: "Я шокирована такой красотой! Обязательно расскажу друзьям. Они будут завидовать". Валерия - будущий юрист, планирует работать в прокуратуре либо Следственном комитете. Помимо учебы рисует, танцует и уже более двух лет занимается моделингом в Национальной школе красоты.

Илона Жегждринь - студентка факультета музыкального искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств. Поет в народном коллективе "Валачобнiкi", обучает детей народному вокалу в Боровлянской средней школе №3, занимается белорусскими народными танцами. А еще недавно она зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и в свои 20 лет уже преподает эстрадный вокал людям разных возрастов - и подросткам, и взрослым. "Это не было спонтанным решением. Мне очень нравится возвращать людям веру в себя. Часто приходят ученики, потеряв веру в себя из-за разных жизненных ситуаций (родители не поддержали, друзья или педагоги). Я даю им веру в себя, чтобы они, несмотря ни на что, двигались к своей цели и добивались того, чего хотят", - объясняет Илона.

Обладательница весьма необычной фамилии - Жегждринь - родом из маленькой деревушки Солтанишки Вороновского района Гродненской области. Свою малую родину девушка называет "продвинутой". Говорит, что бывает в гостях у друзей в одной из деревень Брестской области, и там такой уклад, как ей помнится из детства. "Моя деревня уже более современная, там много молодежи, она нацелена на развитие, строится много домов. Это не может не радовать. Есть такая проблема, что уезжают - на учебу, в большие города, но часто и возвращаются", - отметила она.

Жизнь и деятельность каждой из участниц сегодняшней экскурсии пронизаны искренней любовью к своей стране, людям и желанием созидать, изменяться и изменять окружающих, делая их лучше. "Я обожаю Беларусь, искренне люблю всем сердцем, - признается в беседе с журналистами студентка машиностроительного факультета БНТУ Анастасия Пармон. - Если каждый из нас сделает что-то для общей цели, будет заниматься своим делом и делать это хорошо, то вместе мы можем абсолютно все". Сама Анастасия уже 5 лет в модельном бизнесе. Она также любит спорт и около 8 лет посвятила карате и боулингу. Кроме того, девушка принимает активное участие в общественной жизни вуза, является главным редактором факультетской газеты. "Стараюсь не упускать никакие возможности", - отметила Анастасия.

"Я горжусь, что родилась именно в этой стране. И особую гордость испытывают от того, что представляю вуз, даже в названии которого есть упоминание о Президенте", - подчеркнула студентка Академии управления при Президенте Республики Беларусь Александра Пискун. Она учится на специальности "Госуправление и экономика" и потому не исключает, что в будущем может оказаться во Дворце Независимости в качестве участника какого-либо совещания. Хотя даже нынешнее посещение дворца для девушки не первое. Она уже побывала здесь в прошлом году во время новогоднего бала. Правда, в тот раз была возможность посетить только большой зал приемов, а сейчас она смогла побывать во многих залах, узнать подробности возведения здания, детально рассмотреть интерьеры и еще раз проникнуться гордостью за отечественных мастеров, трудами которых был создан этот символ белорусской государственности.

Когда участницы конкурса рассказывают о себе, своих творческих способностях, активной гражданской и общественной позиции, становится очевидным, что "Королева студенчества" - это вовсе не классический конкурс красоты. Из требований к внешности - только рост от 168 см. Как признаются организаторы, на фото и в видеоматериалах о претендентках, которые присылают вузы, внешние данные не всегда можно оценить - иногда девушки запечатлены не в полный рост.

"Девушки должны быть примером для подражания, ведь они получат титул "Королева студенчества", "Вице-королева", - поясняет координатор проектной деятельности Минского городского комитета БРСМ Илона Илларионова. - Конкурсантки должны быть активны в своем учреждении высшего образования, в общественной работе, не должны отставать по учебе. И они должны быть, конечно, не только красивыми, но и грациозными, талантливыми". Еще одно обязательное условие - быть членом БРСМ, так как данный конкурс в этой организации называют своим имиджевым проектом.

Конкурс является некоммерческим творческим проектом и проходит как национальный отбор для участия представительниц Беларуси в международном конкурсе красоты и таланта "Королева студенчества - 2021", организаторами которого являются БРСМ и Российский союз молодежи. Финальное республиканское шоу запланировано на конец мая, после чего девушки пройдут квалификационный отбор, собеседование и после этого получат право участия в суперфинале.-0-

Фото Сергея Шелега