Студентка "МИТСО": в Беларуси много инициативной молодежи, которая стремится развивать страну

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси много инициативной молодежи, которая стремится развивать свою страну, заявила корреспонденту БЕЛТА студентка Международного университета "МИТСО" Елизавета Тимошевич.

"У Беларуси самые благоприятные перспективы. У нас очень много инициативной молодежи, которая стремится развивать свою страну и у которой нет цели куда-то уехать. И, конечно, пока есть такая молодежь, наша страна будет жить и развиваться, - высказала свое мнение Елизавета Тимошевич. - Мои родители говорят, что за годы независимости Беларусь действительно расцвела. И даже нельзя сравнивать то, что было в период распада СССР, и то, как мы живем сегодня. Родители счастливы жить здесь и очень рады, что тогда, в тяжелое время, не уехали из страны".

Девушка уверена, что для человека, готового работать и нацеленного на конструктив, в Беларуси созданы все условия. "Если у тебя есть цели, то ты, безусловно, будешь развиваться в той стране, где родился. Бегут те люди, которые боятся трудностей и не хотят прикладывать усилия для их преодоления", - отметила студентка.

Елизавета Тимошевич подчеркнула, что еще не у всех молодых людей выработался иммунитет к той информации, которой пестрит интернет. "Через социальные сети молодежь подначивают к участию в различных акциях. При этом молодые люди не осознают, что это время они могли бы потратить с пользой для себя и страны. Нужно не кричать на улицах, а именно делом помогать развиваться своей стране и ее жителям", - добавила она.-0-