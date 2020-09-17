Студентка ВГМУ: горжусь своей страной и люблю

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горжусь своей страной и люблю, заявила во время женского форума "За Беларусь" студентка Витебского государственного медицинского университета Анна Козлова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне повезло: я выросла в суверенной Беларуси. Я счастлива. Я поступила в один из самых престижных вузов страны, через год смогу получить диплом и начать лечить людей", - рассказала Анна Козлова.

Девушка знает два иностранных языка, но призналась, что никогда и не думала уехать из страны. "Я горжусь своей страной и люблю Беларусь. Здесь есть все, чтобы жить и радоваться. И от нас зависит, что останется нашим потомкам, - добавила она. - Любая страна нуждается в переменах к лучшему. Государство всегда поддерживает продуманную инициативу. Давайте не будем искать плохое, а увидим те возможности, которые есть у нас в стране для каждого".-0-