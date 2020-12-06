Студентов Беларуси и зарубежья приглашают поучаствовать в конкурсе #Studproekt_BSPU

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческий совет Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка дал старт конкурсу #Studproekt_BSPU, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Конкурс проводится с целью выявить и поддержать студенческие инициативы, направленные на улучшение образовательного процесса и материально-технической базы. К участию приглашаются студенты высших учебных заведений Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья", - рассказали в пресс-службе.

Конкурс проводится в два этапа. Первый - подготовительный: желающие поучаствовать направляют в оргкомитет до 1 февраля 2021 года заявку и анкету проекта. Второй этап - защита - запланирован на март 2021 года. Автору нужно будет публично представить свой проект, используя мультимедийную презентацию.

Проекты могут быть разработаны по одному из тематических направлений.

Направление "#Моя малая родина" посвящено гражданско-патриотическому воспитанию студенческой молодежи, сохранению национально-культурного наследия Беларуси и развитию интереса к белорусской истории и культуре.

"#Твори добро" касается волонтерской деятельности, создания новых форм поддержки социально незащищенных групп населения (детей-сирот, детей из неблагополучных семей, ветеранов войны и труда, одиноких пожилых людей).

"#БГПУ - мир знаний" - проекты о развитии студенческой науки, формировании потребности в самообразовании и самосовершенствовании, интеллектуальном развитии студенческой молодежи.

Тематика "#Электронного университета" - внедрение информационных технологий в образование.

Направление "#Педагог XXI века" нацелено на повышение имиджа современного педагога и популяризацию профессии.

Категория "#Учитесь с нами, учитесь у нас" связана с проведением профориентации с учащимися учреждений образования.

"#Студенты - за здоровый образ жизни" - о формировании потребности в ЗОЖ, профилактике зависимостей (алкогольной и наркотической, курения), внедрении инновационных форм и методов спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.

Направление "#БГПУ - наш общий дом" посвящено решению социально-бытовых проблем студенчества, улучшению материально-технической базы.

"#Студенческое арт-пространство" - это поиск, внедрение новых форм содержательного досуга студенчества и проведение культурно-массовых мероприятий.

Категория "#Дружба без границ" объединит проекты, направленные на содействие межвузовскому и международному студенческому сотрудничеству.

Рубрика #Green life связана с решением экологических проблем, энергосбережением и привлечением студентов к акциям на эту тему.

"#Медиапространство" затрагивает развитие молодежных СМИ.

Учредитель конкурса - ректорат БГПУ. Организаторы - студсовет БГПУ при поддержке центра студенческого творчества и управления воспитательной работы с молодежью. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте вуза.-0-