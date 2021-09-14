Студенты Беларуси участвуют в интернет-олимпиаде по избирательным системам стран мира

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 170 студентов из стран, входящих в Межпарламентскую ассамблею СНГ, уже стали участниками II международной студенческой интернет-олимпиады "Избирательные системы стран мира". В их числе и студенты Беларуси. Олимпиада продолжается, подать анкету можно до 30 сентября 2021 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Секретариата Совета МПА СНГ.

Первые две недели проведения олимпиады показали большой интерес к ней со стороны учащихся: студенты демонстрируют широкий кругозор и глубокие знания в области избирательных процессов и технологий.

Организаторами интеллектуального состязания выступают Международный институт мониторинга развития демократии МПА СНГ и некоммерческое партнерство "Информационно-аналитический центр "Евразия-Поволжье".

"Как называется способ голосования, при котором избиратель может отметить в бюллетене только одного кандидата или один список? В каких странах на парламентских выборах используется мажоритарная система относительного большинства? Почему при использовании пропорциональной системы необходим избирательный барьер? На эти и многие другие вопросы нужно ответить участникам, чтобы заслужить звание знатока избирательных систем. При этом задания носят не только тестовый, но и творческий характер: ответы к некоторым из них необходимо предоставить в формате мини-эссе", - рассказали в пресс-службе.

Победители и призеры будут награждены дипломами. Помимо этого они получат возможность посетить Санкт-Петербург и принять участие в работе Молодежной парламентской школы с 30 ноября по 5 декабря 2021 года в штаб-квартире Межпарламентской ассамблеи СНГ - Таврическом дворце.

Молодежная парламентская школа приурочена к 30-летию образования СНГ. Ее участники познакомятся с деятельностью МПА СНГ и Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ, прослушают лекции ведущих преподавателей Санкт-Петербургского государственного университета и экспертов, посвященные вопросам парламентаризма, представительной демократии и выборов. В школе пройдут научные дебаты между студенческими командами по вопросам развития демократических институтов и электоральных процессов.-0-