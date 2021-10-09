Студенты БГМУ помогут в сборе и обработке данных по COVID-19

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диспетчерские центры по вводу данных в единую информационную систему санитарной службы продолжат функционировать в Белгосмедуниверситете, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БГМУ Оксана Курбеко. В третью волну пандемии COVID-19 студенты медико-профилактического факультета Белорусского государственного медицинского университета оказывали помощь Минскому городскому центру гигиены и эпидемиологии, работая в диспетчерских центрах на вводе экстренных извещений в единую информационную систему санитарной службы страны, участвуя в проведении эпидемиологических расследований по случаям заболевания коронавирусной инфекцией и т.д. "В связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусом в Беларуси и приходом, таким образом, его четвертой волны мы вновь обратились к администрации Белорусского государственного медицинского университета и ребятам с просьбой оказать содействие в организации диспетчерских центров, - отметила медицинский регистратор Центра дезинфекции и стерилизации Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Коваленко. - Такая помощь ребят как нельзя кстати санитарной службе республики, это во-первых. А во-вторых, будущие специалисты медико-профилактического дела получают определенный опыт по сбору и обработке сведений, касающихся эпидемиологической ситуации, который им обязательно пригодится в недалекой перспективе в профессиональной деятельности". По словам Натальи Коваленко, данные для введения в единую информационную систему санитарной службы (диагноз, дата его установления, место обращения за медпомощью пациента, место его работы, учебы или посещения детского учреждения и некоторые другие) стекаются из медицинских учреждений - поликлиник, больниц, госпиталей. После вбивания этих сведений в единую информационную систему они попадают в районный центр гигиены и эпидемиологии по месту жительства заболевшего, где за дело берутся эпидемиологи, осуществляющие противоэпидемические мероприятия в соответствии с обстановкой по коронавирусу. "В предыдущую - третью - волну пандемии COVID-19 на базе нашего учреждения образования действовали до трех диспетчерских центров по вводу данных. Для работы в них задействуются студенты 2-го, 3-го и 4-го курсов медико-профилактического факультета, - сказал декан медико-профилактического факультета БГМУ Андрей Гиндюк. - Сейчас мы планируем обеспечить функционирование двух таких центров".-0- Фото Дмитрия Зеленковского Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!