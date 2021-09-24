Студенты БГМУ рассказали, почему решили вакцинироваться против коронавируса

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты Белорусского государственного медицинского университета, с которыми пообщались журналисты, уверены, что вакцинация против коронавируса позволит защитить от заболевания их самих, а также в некоторой степени обезопасит их родственников, сообщает БЕЛТА.

Студентка 5-го курса лечебного факультета БГМУ Алеся Скарина решила привиться, потому что считает, что каждый человек в первую очередь должен защитить себя от вируса, который постоянно мутирует. "Во-вторых, это защита близких, создание коллективного иммунитета", - сказала она, заметив, что все врачи и студенты, которые работают в клиниках либо задействованы в социальной деятельности, должны сделать прививку. Девушка добавила, что многие из ее родственников уже вакцинировались либо планируют это сделать.

Аналогичную позицию занимает и студент 4-го курса фармацевтического факультета Илья Солтан. По его словам, сейчас наблюдается рост заболеваемости, поэтому решил обезопасить себя и своих близких.

"Чтобы было спокойнее ездить к родителям", - ответил студент 4-го курса фармацевтического факультета Денис Новаш на вопрос, почему он решил привиться. Молодой человек признался: родители понимают, что это сделать следует и им, но немного боятся. Парень на себе решил показать пример.

В Беларуси проходит активная вакцинация против коронавируса. Недавно в страну поступила вакцина "Спутник Лайт", которой в первую очередь намерены прививать студентов. Первыми к этой кампании на этой неделе присоединились студенты Белорусского государственного медицинского университета.-0-