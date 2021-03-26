Студенты БГУ победили на международной экологической олимпиаде вузов стран СНГ

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГУ в составе национальной сборной победили на Международной экологической олимпиаде вузов стран СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В команду вошли третьекурсники факультета географии и геоинформатики Олег Сыманков и Александра Науменко, четверокурсница названного факультета Анна Кулинич и пятикурсница биологического факультета Надежда Лазерко. Также в сборную вошел магистрант Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина (БрГУ) Павел Юхнюк. Студенты также стали первыми в номинации "Лучшая визитная карточка".

Руководителями ребят от БГУ выступили заведующая кафедрой географической экологии Наталья Гагина, доцент кафедры общей экологии и методики преподавания биологии Оксана Нестерова и доцент кафедры географии и природопользования БрГУ Оксана Грядунова.

Диплом II степени экологического состязания завоевала сборная Международного государственного экологического института им. А.Д.Сахарова БГУ. Ее представили третьекурсники Алина Долгая, Виктория Лесик, четверокурсники Александр Чернявский, Валерия Тышкевич и Елена Приставка. Подготовкой студентов занимался старший преподаватель кафедры экологического мониторинга и менеджмента МГЭИ им. А.Д.Сахарова Андрей Родькин. Такие же результаты у команды Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д.Серикбаева. Студенты этого вуза также победили в творческом конкурсе эссе на тему "Роль эколога в современном обществе".

Дипломом III степени отмечены студенты Кыргызско-Российского славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина.

Молодые экологи должны были выполнить теоретические задания и предложить варианты решения проблемы утилизации и переработки отходов в практическом туре. Итоги состязания подвели 25 марта. В нынешнем году финал проходил в онлайн-формате. Участниками отборочных этапов стали около 20 команд из Беларуси, России, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана.-0-