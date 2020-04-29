Студенты БГУ победили в олимпиаде по программированию

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты факультета прикладной математики и информатики БГУ победили в открытой командной олимпиаде по программированию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В состав команды вошли третьекурсники Егор Дубовик, Федор Коробейников и второкурсник Александр Керножицкий. Студенты выполнили 11 из 12 возможных задач за наименьшее время. Второе место завоевала команда БГУИР, а на третьей позиции - еще одна сборная БГУ.

Состязание проводилось в онлайн-формате с участием 48 студенческих сборных из Беларуси, России, Литвы и Латвии. От БГУ выступили 16 команд, БГУИР - 14, БНТУ - 5, Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта (Россия) - 4, по две сборных от ГГТУ им. П.О.Сухого и ГрГУ им. Янки Купалы, по одной - БрГУ им. А.С.Пушкина, ГГУ им. Ф.Скорины, БелГУТ, Вильнюсского и Латвийского университетов. На выполнение задач из области программирования было выделено 5 часов.

Организатором олимпиады выступает факультет прикладной математики и информатики БГУ.

Открытая командная олимпиада по программированию проходит с 2008 года для выявления наиболее талантливых студентов в области программирования и отбора команд на чемпионат мира по программированию. С 2015 года кроме белорусских вузов к олимпиаде присоединились университеты Балтийского региона: Литвы, Латвии, Калининградской области (Россия). В нынешнем году олимпиада впервые прошла в удаленном режиме. До этого времени состязание включало также конкурс для школьников. С этого года принято решение провести олимпиаду среди юных программистов отдельно и в личном зачете.

Ежегодно в соревнованиях принимают участие от 200 до 280 студентов и школьников.-0-