Студенты БГУ получат скидку на питание в столовых и кафе университета

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентам Белгосуниверситета в столовых и кафе вуза установлена скидка на питание в 10%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

"Бонус распространяется на студентов и магистрантов дневной формы обучения, а также аспирантов и докторантов университета. Скидка действует на протяжении всего периода обучения в вузе, включая каникулы", - отметили в пресс-службе.

Чтобы получить скидку, нужно предъявить электронный студенческий билет (многофункциональный интеллектуальный идентификационный билет обучающегося).

Так студенты смогут экономить на питании в среднем от Br6 ежемесячно, а в год сумма может приблизиться к размеру повышенной стипендии. Такой расчет актуален при стоимости минимального комплексного обеда (первое, второе, салат и напиток) от Br3.

Помимо меню в столовых скидка предоставляется и на продукцию собственного производства в кафетерии и буфетах БГУ. Сегодня в университете действуют семь столовых, 11 буфетов, один кафетерий и кондитерский цех.

Разработать систему скидок стало возможно благодаря тому, что во всех точках питания вуза внедрили аппаратно-программный комплекс (АПК) "Питание". Он увеличивает скорость обслуживания, идентифицирует посетителей и анализирует их предпочтения. Также система фиксирует пик посещаемости столовых и буфетов БГУ. В пресс-службе отметили: ведущий вуз стал первым среди учреждений образования, где был внедрен этот АПК. Разработан он Центром информационных технологий университета.

Центр общественного питания (ЦОП) БГУ регулярно улучшает качество услуг. Помимо полученных с помощью системы "Питание" данных при формировании меню учитываются результаты общеуниверситетского мониторинга объектов питания.

В настоящий момент ЦОП разрабатывает для сотрудников и студентов услугу предварительного заказа блюд "Готовое решение". Она позволит сократить время приготовления еды в выходные.-0-