Студенты БГУ представили финансовые стартап-проекты

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческие финансово-экономические стартап-проекты представили в БГУ. Презентация состоялась во время конкурса "Бизнес-идея", организованного среди студентов экономического факультета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

Лучшей признана инициатива третьекурсников Вели Аббасова, Михаила Войтова, Вели Ахмедова и Камила Гулиева. Они представили музей-аттракцион виртуальной реальности Illusion park.

Фото БГУ

При помощи новейших VR-технологий каждый желающий может выбрать любую страну, онлайн посетить интересующие его достопримечательности и узнать их подробную историю. Второе место занял проект Junior hotel по созданию детского отеля. Студенты предложили скомбинировать детский сад и традиционный отель, чтобы присматривать за детьми в отсутствие родителей. Третьего места удостоена концепция мобильного приложения по оптимизации расходов MTBudget. Это мобильный финансовый помощник, который с учетом имеющихся денег проанализирует покупки и даст советы по планированию бюджета.

Всего в конкурсе приняли участие более 50 студентов, представивших 13 проектов. Мероприятие проводилось в онлайн-режиме. В состав жюри вошли представители ведущих банков страны. Критерии оценки включали новизну, оригинальность, актуальность, эффективность, финансово-экономическую обоснованность, а также достоверность расчетов и оформление бизнес-идеи.

Организатором конкурса выступил экономический факультет БГУ. Проведение конкурса помогает выявлять перспективные идеи и потенциальные стартапы, поддерживает талантливую молодежь и развивает творческие способности студентов.-0-